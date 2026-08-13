Casemiro se rindió ante Lionel Messi tras su regreso al Inter Miami: "Nunca había visto eso"
El brasileño destacó el compromiso del argentino, quien volvió a jugar pocos días después de la muerte de su padre, y pidió acompañarlo durante este difícil momento.
Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 después de perder 3-2 frente al León, pero el resultado pasó a un segundo plano cuando Lionel Messi volvió a ponerse la camiseta de Las Garzas en un momento particularmente delicado de su vida. El capitán argentino había viajado a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, y regresó rápidamente a Estados Unidos para acompañar a sus compañeros en un partido decisivo.
La decisión sorprendió incluso dentro del propio plantel y generó una enorme muestra de respeto. La Pulga comenzó el encuentro ante el conjunto mexicano desde el banco de suplentes y finalmente ingresó durante el segundo tiempo. Su presencia en el campo de juego se produjo apenas unos días después de la muerte de su padre y, según se pudo observar durante el partido, el futbolista no atravesó la noche como una jornada más.
Sin embargo, decidió estar junto al equipo en un compromiso importante para Inter Miami. Uno de los jugadores que más valoró el gesto fue Casemiro. El mediocampista brasileño, que lo conoce desde hace años por sus enfrentamientos en el fútbol español y por su recorrido internacional, destacó especialmente la decisión del argentino de regresar a la actividad pese al difícil momento familiar que atraviesa.
El elogio de Casemiro a Messi tras la vuelta por la muerte de su padre
“Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble”, expresó Casemiro después de la derrota frente a León en Miami.
El brasileño consideró que la determinación de Messi representa una muestra de responsabilidad poco habitual incluso para un futbolista de su enorme trayectoria. “Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias”, agregó.
Las palabras de Casemiro reflejaron el impacto que tuvo dentro del vestuario la decisión del rosarino. Más allá de la importancia que tiene Messi para el funcionamiento deportivo del equipo, el volante brasileño puso el foco en la dimensión humana de su regreso. “Dar las gracias porque está aquí. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir”, sostuvo.
El volante también dejó en claro que el regreso no significa que deba atravesar este proceso solo. Por el contrario, consideró que sus compañeros deben acompañarlo y respetar los tiempos que necesite para superar la pérdida. “Hay que ayudarlo, él sabe la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que darle las gracias por todo”, señaló el futbolista brasileño.
El exmediocampista de Real Madrid y Manchester United profundizó todavía más sobre la situación y remarcó que, independientemente del resultado deportivo, lo más importante es respaldar al capitán de Inter Miami. “Fue algo increíble y tenemos que seguir ayudándolo. No sólo a él, le deseo también muchos ánimos a su familia. Tendrá que salir adelante con su tiempo”, concluyó.
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