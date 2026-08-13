Casemiro se rindió ante Lionel Messi tras su regreso al Inter Miami: "Nunca había visto eso"

El brasileño consideró que la determinación de Messi representa una muestra de responsabilidad poco habitual incluso para un futbolista de su enorme trayectoria. “Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias”, agregó.

Las palabras de Casemiro reflejaron el impacto que tuvo dentro del vestuario la decisión del rosarino. Más allá de la importancia que tiene Messi para el funcionamiento deportivo del equipo, el volante brasileño puso el foco en la dimensión humana de su regreso. “Dar las gracias porque está aquí. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir”, sostuvo.

El volante también dejó en claro que el regreso no significa que deba atravesar este proceso solo. Por el contrario, consideró que sus compañeros deben acompañarlo y respetar los tiempos que necesite para superar la pérdida. “Hay que ayudarlo, él sabe la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que darle las gracias por todo”, señaló el futbolista brasileño.

El exmediocampista de Real Madrid y Manchester United profundizó todavía más sobre la situación y remarcó que, independientemente del resultado deportivo, lo más importante es respaldar al capitán de Inter Miami. “Fue algo increíble y tenemos que seguir ayudándolo. No sólo a él, le deseo también muchos ánimos a su familia. Tendrá que salir adelante con su tiempo”, concluyó.