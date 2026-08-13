El mensaje de Club León a Lionel Messi tras eliminar al Inter Miami: "Respeto y cariño"

El argentino comenzó el partido como suplente y recibió el cariño de los hinchas cuando apareció en el banco. Su regreso a la actividad se produjo en circunstancias muy particulares: apenas habían pasado unos días desde la pérdida de su padre y Messi había decidido volver a ponerse a disposición de Inter Miami para intentar ayudar al equipo en un compromiso trascendente.