El mensaje de Club León a Lionel Messi tras eliminar al Inter Miami: "Respeto y cariño"
El conjunto mexicano venció 3-2 a Las Garzas en la Leagues Cup, pero tras el partido tuvo un gesto especial con el capitán por el difícil momento personal que atraviesa.
Club León consiguió una victoria 3-2 frente a Inter Miami y dejó al equipo de Lionel Messi afuera de la Leagues Cup 2026, pero después del partido el resultado deportivo quedó por un momento en segundo plano. El conjunto mexicano tuvo un gesto especial con el capitán argentino, quien había regresado recientemente a Estados Unidos luego de viajar a Rosario por la muerte de su padre, Jorge Messi.
El argentino comenzó el partido como suplente y recibió el cariño de los hinchas cuando apareció en el banco. Su regreso a la actividad se produjo en circunstancias muy particulares: apenas habían pasado unos días desde la pérdida de su padre y Messi había decidido volver a ponerse a disposición de Inter Miami para intentar ayudar al equipo en un compromiso trascendente.
Aunque Las Garzas terminaron cayendo y quedaron eliminadas del certamen, la institución mexicana quiso reconocer el momento que atraviesa el futbolista. A través de sus redes sociales, la institución mexicana publicó un mensaje acompañado por una imagen dedicada al rosarino. “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”, escribió el club después del encuentro.
El gesto de León con Lionel Messi después de la eliminación de Inter Miami
La publicación rápidamente tomó relevancia porque resumió el sentimiento que generó la presencia de la "Pulga" en una noche marcada tanto por la competencia como por la situación personal del delantero. El equipo mexicano había conseguido una importante victoria como visitante, pero decidió dedicarle unas palabras al capitán argentino.
El mensaje se sumó a las diferentes muestras de afecto que recibió desde su regreso a las canchas. El futbolista había viajado a su ciudad natal para despedir a su padre y, posteriormente, retornó a Norteamérica para reunirse con sus compañeros.
En el partido, el 10 ingresó durante el complemento e intentó aportar desde el campo de juego pese a las circunstancias. Su participación no alcanzó para evitar la derrota de Inter Miami, pero su decisión de estar presente fue especialmente valorada por sus compañeros y también por los rivales.
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