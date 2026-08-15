Ciro Messi fue campeón con Inter Miami y elegido MVP de la final de la Dreams Cup
El menor de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se consagró con el Sub-8 de la Academia del Inter Miami tras golear 10-2 a Weston FC.
Ciro Messi, el menor de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, tuvo un fin de semana destacado en su formación futbolística. El pequeño delantero se consagró campeón con el equipo Sub-8 de la Academia del Inter Miami en la Dreams Cup y fue elegido como el MVP de la final.
El conjunto de Inter Miami se impuso con contundencia por 10-2 ante Weston FC en el partido decisivo del torneo. Ciro tuvo una participación importante en la goleada y convirtió dos de los tantos de su equipo, antes de recibir el reconocimiento individual como el jugador más valioso del encuentro.
El festejo de Ciro tras la final
El triunfo le permitió al equipo de la Academia del Inter Miami cerrar su participación en el torneo con una amplia victoria y quedarse con el título. Para Ciro, además, significó un nuevo paso en su recorrido por las categorías infantiles del club en el que juega su padre.
Luego de la final, el pequeño futbolista fue entrevistado y le preguntaron cuál había sido la clave para que el equipo consiguiera una actuación tan contundente frente a Weston FC.
Ciro respondió con una frase breve y contundente: “Jugamos bien porque le hicimos caso al entrenador”.
La respuesta llamó la atención por la naturalidad y sencillez con la que explicó el triunfo y rápidamente comenzó a circular junto con las imágenes del partido.
Más allá de sus dos goles y del reconocimiento individual, Ciro fue parte del equipo que consiguió imponerse ampliamente en la final, levantó el trofeo de la Dreams Cup y sumó un nuevo logro en su formación dentro de la Academia del Inter Miami.
El logro también volvió a poner el foco en el recorrido futbolístico de Ciro, quien desde pequeño se formó dentro de las categorías juveniles del Inter Miami. Al igual que sus hermanos, Thiago y Mateo, acompaña de cerca la carrera de Lionel Messi, aunque construye su propio camino dentro del deporte y comienza a destacarse en las competencias infantiles de la academia del club.
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