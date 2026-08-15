Ciro Messi fue campeón con Inter Miami y elegido MVP de la final de la Dreams Cup

La respuesta llamó la atención por la naturalidad y sencillez con la que explicó el triunfo y rápidamente comenzó a circular junto con las imágenes del partido.

Más allá de sus dos goles y del reconocimiento individual, Ciro fue parte del equipo que consiguió imponerse ampliamente en la final, levantó el trofeo de la Dreams Cup y sumó un nuevo logro en su formación dentro de la Academia del Inter Miami.

El logro también volvió a poner el foco en el recorrido futbolístico de Ciro, quien desde pequeño se formó dentro de las categorías juveniles del Inter Miami. Al igual que sus hermanos, Thiago y Mateo, acompaña de cerca la carrera de Lionel Messi, aunque construye su propio camino dentro del deporte y comienza a destacarse en las competencias infantiles de la academia del club.