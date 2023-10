Lo que no se vio del cruce de Lionel Messi con Antonio Sanabria

En redes sociales apareció otra toma del episodio en donde no se aprecia que Sabaria salive al 10 argentino, ya que ambos están bastante alejados. Incluso el delantero paraguayo aseguró que dicha agresión no existió.

lionel messi antonio sanabria

Qué dijo Lionel Messi sobre su cruce con Antonio Sanabria

Consultado en la conferencia de prensa, el 10 pareció ningunear al futbolista paraguayo. "Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no si ni quién es el chico este", señaló un tanto fastidioso.

"Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí", sentenció el capitán de la Selección.

messi sanabria