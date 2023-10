Antonio Sanabria habló sobre el escupitajo a Messi

Al ser consultado específicamente sobre el escupitajo, Antonio Sanabria aseguró: “Estaba lejos, parece que le escupo pero no, nada que ver. Está lejos, imposible”.

Qué dijo Antonio Sanabria sobre el escupitajo a Messi

Sanabria y su declaración sobre el cruce con Leo Messi en Argentina - Paraguay.



Qué dijo Lionel Messi sobre el cruce con Sanabria

Lionel Messi protagonizó un picante cruce con un futbolista rival en el triunfo 1-0 de la Selección Argentina ante Paraguay, y en la rueda de prensa el mejor jugador del mundo lo destrozó.

El astro no suele engancharse en provocaciones, pero esta vez se dijo de todo con Antonio Sanabria, quien extrañamente luego pareció escupirlo.

Consultado en la conferencia de prensa, el 10 pareció ningunear al futbolista paraguayo. "Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no si ni quién es el chico este", señaló un tanto fastidioso.

"Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí", sentenció el capitán de la Selección.

