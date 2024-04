Sin atender al descargo de Milei: el posteo de Cristina Kirchner tras su discurso en Quilmes

Seguidamente, arremetió contra Milei, con los mismos fundamentos que expresó en el acto: "Cuando escuché congratularse sobre el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste Cammesa, la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias y las universidades... Es como ustedes en su casa después de no haber pagado la luz, el gas, el alquiler y las expensas digan 'tengo superávit'. No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit".

Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente, si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión.



Finalmente, apuntó a la militancia peronista: "Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no: somos hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Y fundamentalmente, con ideas claras".

"Tenemos que reclamarle a nuestros dirigentes, a nuestros representantes: organización, presencia, ideas, convicción y coraje. Porque las cosas sin coraje no se pueden hacer. Hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas", concluyó.

Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no: somos hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Y fundamentalmente, con ideas claras.

Tenemos que reclamarle a nuestros dirigentes, a nuestros representantes: organización, presencia, ideas, convicción y coraje. Porque las cosas sin coraje no se pueden hacer. Hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas



