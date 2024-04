Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo New England vs. Inter Miami de Lionel Messi

messi inter miami2.jpg

Por su parte, los Revolutions vienen de una derrota en su visita a Toronto FC y con una muy mala campaña: se ubican últimos en las posiciones, con sólo 4 unidades, por lo que necesitan una victoria urgente que les dé respiro.

Este duelo tendrá lugar en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts, y será arbitrado por Rubiel Vázquez. La transmisión, como es habitual, está en manos de Apple TV.

Cómo ver en vivo New England vs. Inter Miami

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.