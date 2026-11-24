Durante la transmisión de Viaplay, el exarquero manifestó su hartazgo con el rendimiento y las declaraciones del zaguero. "Estoy harto de hablar de él. Sinceramente, estoy harto de hablar de él. Es el tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tienes que rendir mejor que eso. Realmente lo creo", expresó.