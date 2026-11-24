Otra leyenda del Manchester United destrozó a Lisandro Martínez: "Estoy harto de hablar de él"
El histórico arquero de los Diablos Rojos cuestionó duramente al defensor argentino por su rendimiento en Anfield y también advirtió sobre el delicado presente del equipo.
El debut de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United terminó de la peor manera: una contundente derrota por 4-0 frente al Liverpool en Anfield. El resultado profundizó la crisis deportiva del equipo y provocó nuevas críticas hacia varios futbolistas, entre ellos Lisandro Martínez. En esta oportunidad, quien apuntó contra el defensor argentino fue Peter Schmeichel, una de las máximas leyendas de la institución inglesa.
Durante la transmisión de Viaplay, el exarquero manifestó su hartazgo con el rendimiento y las declaraciones del zaguero. "Estoy harto de hablar de él. Sinceramente, estoy harto de hablar de él. Es el tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tienes que rendir mejor que eso. Realmente lo creo", expresó.
Lisandro Martínez, uno de los apuntados en Inglaterra
Schmeichel también responsabilizó parcialmente al argentino por algunas de las conquistas del Liverpool: "Puedes revisar, no todos los goles, pero puedes revisar un par de los goles de hoy. Él está ahí, en el centro de eso. Podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que Liverpool marcara".
La preocupación de Schmeichel por el presente del Manchester United
El histórico guardameta, que disputó 398 partidos oficiales con el United y conquistó cinco Premier League y una Champions League, también cuestionó el nivel general del plantel. "Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso. Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas. Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores", advirtió.
El panorama estadístico refleja la preocupación del exarquero. El United quedó anteúltimo en la Premier League, con ocho puntos, solamente por encima del Crystal Palace. Además, recibió 23 goles en las primeras 11 jornadas del campeonato. Si se suman los tantos encajados en Champions League y Copa de la Liga, el equipo ya acumula 34 goles en contra durante la temporada.
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