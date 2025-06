Los 11 de Lionel Scaloni para recibir a Colombia por las Eliminatorias

Además, Scaloni deberá retocar la defensa: Nicolás Tagliafico no podrá jugar por acumulación de amarillas, y su reemplazo saldrá entre Valentín Barco y Facundo Medina. También podría haber otro cambio en la zaga: Nicolás Otamendi cumplió su fecha de suspensión y todo indica que volverá al once en lugar de Leo Balerdi, aunque no se descarta que el DT decida dosificar minutos de Cristian Romero.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Enzo Fernández también están disponibles tras purgar sanciones, lo mismo que Nico González, lo que amplía el abanico de opciones para Scaloni. Sin embargo, Giuliano Simeone y Thiago Almada también pelean por mantenerse entre los once, lo que podría llevar al técnico a dejar a alguno de los históricos en el banco. Así, se perfilan entre cuatro y cinco modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Chile, con una clara intención de rotar sin perder competitividad.

lionel scaloni

La probable formación de Argentina vs Colombia por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada.