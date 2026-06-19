Marruecos se impuso ante Escocia por 1-0 y es puntero del Grupo C del Mundial 2026

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Finalizó el partido: Marruecos logró su primer triunfo y es puntero del Grupo C
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Terminó el primer tiempo entre Escocia y Marruecos: van 1-0
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Gol de Marruecos: Saibari puso en ventaja a su equipo antes de que se cumpliesen 2' de juego
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Escocia vs. Marruecos: resultado en vivo
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Formaciones de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026
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Marruecos logró su primera victoria este viernes, al imponerse 1-0 ante Escocia, en el Gillette Stadium de Boston, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo que comienza a marcar el rumbo de la clasificación a 16avos de final.
Tras este triunfo, el conjunto marroquí quedó puntero, con Escocia como escolta y Brasil en un preocupante tercer lugar.
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