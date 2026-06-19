MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Marruecos se impuso ante Escocia por 1-0 y es puntero del Grupo C del Mundial 2026

Saibari de Marruecos convirtió el primer gol ante Escocia.

Saibari de Marruecos convirtió el primer gol ante Escocia.
MinutoUno
Deportes
Marruecos
Escocia

Marruecos logró su primera victoria en el certamen ante el seleccionado europeo, que venía de vencer a Haití en la primera fecha. Todos los detalles.

Compartí en redes:

EN VIVO

Marruecos logró su primera victoria este viernes, al imponerse 1-0 ante Escocia, en el Gillette Stadium de Boston, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo que comienza a marcar el rumbo de la clasificación a 16avos de final.

Tras este triunfo, el conjunto marroquí quedó puntero, con Escocia como escolta y Brasil en un preocupante tercer lugar.

Embed

Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026: minuto a minuto

Live Blog Post

Finalizó el partido: Marruecos logró su primer triunfo y es puntero del Grupo C

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2068121556958806168&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo entre Escocia y Marruecos

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo entre Escocia y Marruecos: van 1-0

Live Blog Post

Gol de Marruecos: Saibari puso en ventaja a su equipo antes de que se cumpliesen 2' de juego

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2068092752638673115&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Escocia vs. Marruecos: resultado en vivo

Live Blog Post

Así llegan Escocia y Marruecos a este segundo duelo de fase de grupos

El Grupo C, que también lo integran Brasil y Haití, se mantiene abierto y obliga a cada equipo a no dejar puntos en el camino. En ese escenario, tanto Escocia como Marruecos saben que una victoria en Boston puede significar un paso clave rumbo a la siguiente ronda.

El conjunto escocés, dirigido por Steve Clarke, viene de vencer 1 a 0 a Haití en su estreno, mostrando orden y gran eficacia en el ataque. Del otro lado, Marruecos, bajo la conducción de Mohamed Ouahbi, viene de firmar un valioso empate ante el seleccionado comandado por Carlo Ancelotti, que lo deja bien parado para ganar su zona y meterse en la instancia final del torneo.

El equipo africano llega al Mundial 2026 consolidada tras su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera africana en lograrlo. Desde entonces, los “Leones del Atlas” ganaron la Copa Africana de Naciones y mantuvieron su gran base de jugadores que compiten en la élite del fútbol.

Live Blog Post

Formaciones de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Live Blog Post

Horario y televisación

  • Hora: 19.00
  • TV: TyC Sports y DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Boston

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar