EN VIVOCopa del Mundo
Marruecos venció por penales a Países Bajos y pasó a octavos de final del Mundial 2026
Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, Marruecos superó 3 a 2 a Países Bajos en la tanda de penales y jugará los octavos del Mundial 2026.
EN VIVO
-
01:12
Video: el resumen del partido y los penales
-
00:57
Marruecos está en octavos de final
-
00:52
¡No se puede creer lo que pasó!
-
00:49
Rezo antes de los penales
-
00:01
¡Empate sobre el final!
-
29 de junio | 23:39
Países Bajos abrió el marcador
-
29 de junio | 23:27
Casi abre el marcador Marruecos
-
29 de junio | 21:49
Cómo llegan Países Bajos y Marruecos
-
29 de junio | 21:49
Formaciones de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026
-
29 de junio | 21:48
Horario y televisación
En un dramático encuentro disputado en la ciudad de Monterrey, la selección de Marruecos hizo historia al derrotar a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar en un tanto, el equipo africano se impuso desde los doce pasos y avanzó a octavos de final del Mundial 2026.
El heroico triunfo y la caída de Países Bajos en los penales
-
Los goles en el tiempo regular: El delantero Cody Gakpo abrió el marcador para los europeos a los 26 minutos del complemento. Sin embargo, Issa Diop logró un heroico empate de cabeza a los 45 minutos de la segunda parte para forzar el alargue.
Tiempo extra sin diferencias: A pesar de las grandes atajadas del arquero Bart Verbruggen para sostener a su equipo y los constantes intentos del conjunto africano, la igualdad se mantuvo inalterable durante los 30 minutos de prórroga.
Definición desde los doce pasos: En una tanda cargada de tensión, el guardameta Yassine Bounou se agigantó bajo los tres palos y finalmente Ismael Saibari convirtió el remate definitivo para sellar el 3-2 a favor de los Leones del Atlas.
El próximo rival: Con este triunfazo histórico, el combinado africano aseguró su boleto a los octavos de final, instancia donde se medirá frente a la selección de Canadá el próximo sábado 4 de julio en Houston.
Dejá tu comentario