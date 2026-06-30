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Marruecos venció por penales a Países Bajos y pasó a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos venció por penales a Países Bajos y pasó a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos venció por penales a Países Bajos y pasó a octavos de final del Mundial 2026
Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo
Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo
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Países Bajos
Mundial 2026

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, Marruecos superó 3 a 2 a Países Bajos en la tanda de penales y jugará los octavos del Mundial 2026.

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EN VIVO

En un dramático encuentro disputado en la ciudad de Monterrey, la selección de Marruecos hizo historia al derrotar a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar en un tanto, el equipo africano se impuso desde los doce pasos y avanzó a octavos de final del Mundial 2026.

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El heroico triunfo y la caída de Países Bajos en los penales

  • Los goles en el tiempo regular: El delantero Cody Gakpo abrió el marcador para los europeos a los 26 minutos del complemento. Sin embargo, Issa Diop logró un heroico empate de cabeza a los 45 minutos de la segunda parte para forzar el alargue.

  • Tiempo extra sin diferencias: A pesar de las grandes atajadas del arquero Bart Verbruggen para sostener a su equipo y los constantes intentos del conjunto africano, la igualdad se mantuvo inalterable durante los 30 minutos de prórroga.

  • Definición desde los doce pasos: En una tanda cargada de tensión, el guardameta Yassine Bounou se agigantó bajo los tres palos y finalmente Ismael Saibari convirtió el remate definitivo para sellar el 3-2 a favor de los Leones del Atlas.

  • El próximo rival: Con este triunfazo histórico, el combinado africano aseguró su boleto a los octavos de final, instancia donde se medirá frente a la selección de Canadá el próximo sábado 4 de julio en Houston.

Minuto a minuto de Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026

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Video: el resumen del partido y los penales

Embed - ¡MARRUECOS ELIMINÓ A PAÍSES BAJOS EN POR PENALES! | Países Bajos 1-1 Marruecos | RESUMEN | M76

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Marruecos está en octavos de final

Fue 3 a 2 en una tanda de penales infartante. De la mano de su arquero Bono avanzan en la Copa del Mundo de la FIFA.

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¡No se puede creer lo que pasó!

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Rezo antes de los penales

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¡Empate sobre el final!

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Países Bajos abrió el marcador

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Casi abre el marcador Marruecos

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Cómo llegan Países Bajos y Marruecos

El seleccionado comandado por Ronald Koeman llega a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo F, con una campaña sólida que incluyó dos victorias y un empate, mostrando solidez colectiva y buen poder ofensivo.

Del otro lado, Marruecos avanzó como segundo del Grupo C luego de una fase de grupos en la que sumó 7 unidades, mismo puntaje que Brasil, que fue primero, pero peor diferencia de gol.

En el debut, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio el golpe al empatar 1 a 1 con la "Verdeamarela", uno de los máximos candidatos al título. Luego se recuperó con un triunfo por 1 a 0 sobre Escocia y selló su clasificación en la última fecha al derrotar 4 a 2 a Haití.

El conjunto africano, además, se presenta como vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, colocándolo como una de las selecciones más fuertes del torneo. Enfrente, sin embargo, estará Países Bajos, con historia, tradición y presencia en instancias decisivas de Mundiales, aunque todavía sin un título en su palmarés.

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Formaciones de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.

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Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Monterrey

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