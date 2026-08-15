Thiago Tirante volvió a dar la nota: ahora derrotó a Novak Djokovic en Cincinnati
El argentino de 25 años tuvo una resonante victoria en pista dura ante el ex N°1 del mundo, a quien enfrentaba por primera vez, confirmando así que atraviesa su mejor temporada.
Por estas horas se disputa en los Estados Unidos el Cincinnati Open, uno de los Masters 1000 más importantes sobre pista dura, que tiene a varios argentinos en carrera. Entre ellos, a Thiago Tirante (50), que este sábado volvió a ser noticia al derrotar a Novak Djokovic, tercer preclasificado y 5° del ranking mundial.
El nacido en La Plata avanza en una temporada para el recuerdo: ocupa su mejor lugar en el ranking de la ATP tras inolvidables actuaciones en el Abierto de Canadá (donde hace solo diez días venció a Taylor Fritz (8 del ranking) y este año también derrotó a otro Top 10 en Houston, el también estadounidense Ben Shelton.
De hecho, comenzó el año afuera del Top 100 y nunca había conseguido más de seis victorias ATP Tour en una misma temporada: ahora acumula 23, además de haber logrado resultados importantes en superficies diferentes, como las mencionadas ante Top 10.
Pero haber vencido a Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 fue algo especial para Thiago: “Cuando era chico veía a Djokovic por televisión”, reconoció, y aunque dijo haber sido fan “más de Rafa”, el platense de 25 años no dudó al dimensionar al serbio como “el GOAT del tenis”.
“Creo que estoy jugando muy buen tenis. Estoy mejorando muchísimo física y mentalmente”, explicaba antes de medirse a Djokovic y lo confirmó durante el partido por la segunda ronda del importante torneo, esperando ahora a Martín Landaluce por la tercera, una de las promesas españolas de apenas 20 años.
En tanto, el ex N°1 del PIF ATP Ranking, de 39 años, tuvo un buen comienzo de partido, pero con el transcurrir de los games empezó a mostrar signos evidentes de cansancio físico. “Felicito a mi rival”, dijo Djokovic tras su derrota, agregando que “no fue un partido agradable para mí. Por cómo me sentí. No es la primera vez, ni creo que sea la última, pero así son las cosas", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario