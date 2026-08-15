Thiago Tirante volvió a dar la nota: ahora derrotó a Novak Djokovic en Cincinnati

En tanto, el ex N°1 del PIF ATP Ranking, de 39 años, tuvo un buen comienzo de partido, pero con el transcurrir de los games empezó a mostrar signos evidentes de cansancio físico. “Felicito a mi rival”, dijo Djokovic tras su derrota, agregando que “no fue un partido agradable para mí. Por cómo me sentí. No es la primera vez, ni creo que sea la última, pero así son las cosas", concluyó.