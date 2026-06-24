EN VIVOCopa del Mundo
Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
oEl seleccionado africano busca sellar la clasificación a la segunda ronda ante el rival más débil del grupo. Descubrí todos los detalles en la nota.
EN VIVO
Marruecos y Haití chocan este miércoles, desde las 19 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y es decisivo para definir si el seleccionado marroquí, una de las grandes promesas del certamen, avanza a la siguiente ronda del torneo.
El conjunto africano llega en una posición favorable luego de igualar 1 a 1 con Brasil en el debut y vencer 1 a 0 a Escocia en la segunda jornada, resultados que lo dejaron muy bien perfilado de cara a la clasificación.
Haití, en cambio, perdió en sus dos primeras presentaciones, primero frente a Escocia y luego ante Brasil, por lo que afrontará este compromiso con la obligación de ganar y esperar otros resultados para mantener alguna posibilidad de avanzar.
En ese contexto, el duelo de Atlanta se presenta como una final para ambos, aunque con objetivos diferentes. Marruecos buscará confirmar su clasificación y, dependiendo de lo que ocurra entre Brasil y Escocia, incluso podrá pelear por el primer lugar del grupo. Haití, por su parte, está obligado a ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
El seleccionado haitiano disputó una sola Copa del Mundo antes de la edición 2026. Fue en Alemania 1974, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminado en la primera ronda. Tras 52 años de ausencia, volvió a clasificarse para el máximo certamen del fútbol mundial.
Formaciones de Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence. DT: Sébastien Migné.
Horario y televisación
- Hora: 19:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
Dejá tu comentario