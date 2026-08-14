Aerolíneas Argentinas retrucó la chicana de una low cost irlandesa y defendió a la Selección Argentina
“Solo volamos con ganadores”, provocó una low cost con sede en Dublín que transportó a Rodri Hernández. Y nuestra aerolínea le respondió con contundencia.
Rodri Hernández, como se sabe, fue elegido mejor jugador del Mundial 2026 tras la coronación del combinado de España como campeona al derrotar a la Selección Argentina en la final, y una aerolínea low cost de Irlanda aprovechó su fama para hacerse gratis un poco de publicidad.
Y no solo eso, porque también usó al centrocampista del Manchester City para sumarse a la llamada “campaña antiagentina” —o antiescaloneta, más precisamente— que hasta no hace mucho era furor en las redes sociales.
El caso es que el jugador español viajó esta semana desde Madrid hasta Liverpool para sumarse a su club inglés mientras, según dicen, continúan las conversaciones con el Barcelona para eventualmente sumarlo al equipo catalán.
Y lo hizo mediante un vuelo de Ryanair, aerolínea de bajo costo con sede en Dublín que, como se dijo, sacó partido del episodio, al republicar imágenes del jugador esperando el vuelo y con un mensaje provocador: “Solo volamos con ganadores” y arrobando la cuenta oficial de la Selección Argentina.
Cientos de usuarios respondieron a la chicana, en castellano pero mayormente en inglés para recordar, por ejemplo, que la República de Irlanda —de donde es originaria la low cost— solo participó en tres mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.
Pero la respuesta más significativa y contundente llegó desde Aerolíneas Argentinas, con un mensaje y una imagen que lo dicen todo, en inglés y en castellano: “Eso ya lo hicimos. Tres veces. Been there, done that. Three times”, seguido de tres estrellitas doradas en alusión a los tres mundiales y la imagen de los jugadores argentinos regresando triunfantes de Qatar 2022.
Y no es la primera vez que la aerolínea irlandesa se suma a las provocaciones. Durante el torneo que se disputó entre México, Estados Unidos y Canadá se había sumado a las acusaciones alrededor de los arbitrajes favorables a los conducidos por Lionel Scaloni.
E incluso, antes de la semifinal ante Inglaterra y a pesar de tener sede en una nación que históricamente sufrió como pocas la opresión inglesa, utilizó el término “VARgentina” que se había viralizado en redes sociales entre los detractores de Lionel Messi y sus compañeros.
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