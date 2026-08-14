Aerolíneas Argentinas retrucó la chicana de una low cost irlandesa y defendió a la Selección Argentina.

Pero la respuesta más significativa y contundente llegó desde Aerolíneas Argentinas, con un mensaje y una imagen que lo dicen todo, en inglés y en castellano: “Eso ya lo hicimos. Tres veces. Been there, done that. Three times”, seguido de tres estrellitas doradas en alusión a los tres mundiales y la imagen de los jugadores argentinos regresando triunfantes de Qatar 2022.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas.

Y no es la primera vez que la aerolínea irlandesa se suma a las provocaciones. Durante el torneo que se disputó entre México, Estados Unidos y Canadá se había sumado a las acusaciones alrededor de los arbitrajes favorables a los conducidos por Lionel Scaloni.

E incluso, antes de la semifinal ante Inglaterra y a pesar de tener sede en una nación que históricamente sufrió como pocas la opresión inglesa, utilizó el término “VARgentina” que se había viralizado en redes sociales entre los detractores de Lionel Messi y sus compañeros.