Omar Artan, el árbitro que no pudo estar en el Mundial 2026 y dirigirá la Supercopa de Europa

De quedar afuera del Mundial 2026 a dirigir la Supercopa de Europa

El episodio parecía haberle puesto un freno a uno de los momentos más importantes de su carrera, pero la UEFA decidió darle una nueva oportunidad. El organismo europeo anunció su designación apenas unos días después de que se conociera que no podría participar del Mundial. Ahora, Artan tendrá la posibilidad de dirigir un partido de máxima relevancia entre dos de los grandes equipos del fútbol europeo.

El propio árbitro reconoció la importancia del desafío y explicó que se preparó especialmente para la ocasión. Para conocer mejor a los equipos, estudió sus partidos, movimientos y comportamientos tácticos, mientras que también buscó mantenerse activo dirigiendo encuentros en Somalia y en la liga de Kuwait.

Su historia tendrá así un nuevo capítulo en Salzburgo. El árbitro que quedó fuera del Mundial por una decisión migratoria ahora tendrá una cita histórica en Europa, donde buscará demostrar por qué es considerado uno de los mejores colegiados del fútbol africano.