Omar Artan, el árbitro que no pudo estar en el Mundial 2026 y dirigirá la Supercopa de Europa
El somalí de 34 años fue designado para dirigir PSG-Aston Villa en Salzburgo y se convertirá en el primer árbitro no europeo en impartir justicia en una final de la Supercopa de Europa.
Omar Abdulkadir Artan tendrá este miércoles una oportunidad histórica. El árbitro somalí fue designado por la UEFA para dirigir la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa, que se disputará en Salzburgo, Austria. La designación llega apenas dos meses después de que Estados Unidos le negara el ingreso cuando debía participar del Mundial 2026.
Con 34 años, se convertirá en el primer árbitro no europeo en dirigir una final de la Supercopa de Europa, un hecho inédito desde la creación del torneo en 1973. Su designación fue anunciada por UEFA tras conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El partido entre el campeón de la Champions League, PSG, y Aston Villa, ganador de la Europa League, representará además el punto más alto de una carrera que en los últimos años tuvo un crecimiento notable.
Artan forma parte de la lista de árbitros internacionales de FIFA desde 2018 y en 2025 fue elegido Árbitro Masculino del Año de la CAF. También fue el primer colegiado somalí en dirigir una final de la Champions League africana y en 2024 se convirtió en el primer árbitro de su país en dirigir un partido de la Copa Africana de Naciones.
Artan había sido seleccionado entre los 52 árbitros que iban a participar del Mundial 2026 y estaba ante la posibilidad de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo. Sin embargo, el 6 de junio llegó al aeropuerto internacional de Miami y las autoridades estadounidenses le impidieron ingresar al país. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, fue sometido a una inspección adicional y posteriormente considerado inadmisible por “vetting concerns”, es decir, cuestiones surgidas durante el proceso de verificación.
FIFA confirmó posteriormente que Artan no podría entrenarse ni dirigir durante el Mundial. La organización explicó que, como ocurre habitualmente en sus competencias, el país anfitrión es quien determina quién puede ingresar a su territorio. Días después, una autoridad de la administración de Donald Trump aseguró que el gobierno había detectado información relacionada con una supuesta asociación con personas vinculadas a organizaciones terroristas. Artan, por su parte, había sostenido que contaba con la documentación necesaria para viajar.
De quedar afuera del Mundial 2026 a dirigir la Supercopa de Europa
El episodio parecía haberle puesto un freno a uno de los momentos más importantes de su carrera, pero la UEFA decidió darle una nueva oportunidad. El organismo europeo anunció su designación apenas unos días después de que se conociera que no podría participar del Mundial. Ahora, Artan tendrá la posibilidad de dirigir un partido de máxima relevancia entre dos de los grandes equipos del fútbol europeo.
El propio árbitro reconoció la importancia del desafío y explicó que se preparó especialmente para la ocasión. Para conocer mejor a los equipos, estudió sus partidos, movimientos y comportamientos tácticos, mientras que también buscó mantenerse activo dirigiendo encuentros en Somalia y en la liga de Kuwait.
Su historia tendrá así un nuevo capítulo en Salzburgo. El árbitro que quedó fuera del Mundial por una decisión migratoria ahora tendrá una cita histórica en Europa, donde buscará demostrar por qué es considerado uno de los mejores colegiados del fútbol africano.
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