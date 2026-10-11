Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur y Franco Colapinto debió abandonar

Cómo llega Franco Colapinto a la carrera del GP de Singapur

Aunque en la sesión de clasificación oficial había finalizado originalmente en el 16.° lugar tras quedar eliminado en la segunda tanda (Q2) al mando de su Alpine, el argentino logró avanzar un casillero en la grilla de partida gracias a una penalización que recayó sobre el británico George Russell.

La jornada sabatina no dejó el saldo esperado para Colapinto, quien debió marcharse con las manos vacías de la carrera Sprint. El corredor nacional se vio obligado a abandonar en las primeras vueltas de la competencia debido a un inesperado desperfecto técnico en su monoplaza, laminando una valiosa oportunidad de avanzar en una prueba que estuvo marcada por múltiples incidentes.

"Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad", expresó con fastidio el pilarense tras retirarse del trazado.

El traspié mecánico se produjo de manera repentina durante la cuarta vuelta, justo cuando el pelotón circulaba detrás del auto de seguridad que había sido desplegado tras el accidente protagonizado precisamente por Russell. El Alpine del argentino perdió potencia de forma abrupta y quedó detenido a la altura de la curva 14 del circuito asiático, obligándolo a bajarse antes de tiempo y apostar todas las fichas al Gran Premio de este domingo.