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Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur y Franco Colapinto debió abandonar

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur y Franco Colapinto debió abandonar
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Franco Colapinto
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El piloto neerlandés se quedó con la victoria escoltado por Leclerc y Antonelli, mientras que el argentino sufrió nuevos fallos mecánicos en su Alpine y no pudo terminar la carrera.

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El Gran Premio de Singapur dejó un saldo amargo para el automovilismo argentino. Max Verstappen se quedó con una victoria inapelable en el exigente circuito callejero de Marina Bay, secundado en el podio por Charles Leclerc (Ferrari) y el joven Kimi Antonelli (Mercedes). En contrapartida, Franco Colapinto volvió a sufrir con la confiabilidad de su monoplaza y debió abandonar la competencia en el transcurso de la competencia tras presentar reiteradas fallas técnicas.

El oriundo de Pilar, que había iniciado la prueba desde el 15° puesto de la grilla de salida, firmó una gran largada al superar tempranamente a Gabriel Bortoletto para colocarse en la 14° ubicación. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en aparecer sobre el trazado asiático y opacaron la ilusión del bonaerense.

Ya desde la tercera vuelta, Colapinto comenzó a advertir por la radio de a bordo serios inconvenientes con el despliegue de energía y el rendimiento de la batería de su Alpine. Pese a la irregularidad del auto, el argentino intentó sostenerse en el ritmo de carrera, batalló posiciones frente a George Russell y logró girar por delante de Arvid Lindblad, manteniéndose a tiro de Carlos Sainz y defendiéndose del acoso de Isack Hadjar.

La resistencia tuvo un límite imprevisto sobre la pista. Las inconsistencias eléctricas en el monoplaza se volvieron irreversibles y forzaron la deserción definitiva del joven de 23 años. El abandono representó el segundo golpe consecutivo del fin de semana para el argentino, quien ya había quedado fuera de carrera en la prueba sprint del sábado por un contratiempo similar en el sistema eléctrico.

La jornada tampoco fue favorable para la escudería francesa, ya que Pierre Gasly cruzó la meta en la 11° colocación y no logró cosechar puntos para el campeonato de constructores. Ahora, la estructura con sede en Enstone deberá trabajar a contrarreloj para solucionar los problemas de confiabilidad antes del próximo compromiso del calendario de la Fórmula 1.

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

¡MAX VESTAPPEN GANÓ EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR!

Vuelta 37/62: posiciones parciales del Gran Premio de Singapur

  • Max Verstappen
  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton
  • Kimi Antonelli
  • Lando Norris
  • Oscar Piastri
  • George Russell
  • Liam Lawson
  • Nico Hulkenberg
  • Pierre Gasly
  • Oliver Bearman
  • Esteban Ocon
  • Isack Hadjar
  • Carlos Sainz
  • Arvid Lindblad
  • Alex Albon
  • Fernando Alonso
  • Sergio Checo Pérez
  • Lance Stroll
  • Valtteri Bottas
  • Franco Colapinto (DNF)
  • Gabriel Bortoleto (DNF)

¡SE QUEDÓ EL AUTO DE COLAPINTO Y TUVO QUE ABANDONAR LA CARRERA!

El argentino, que reportó en reitaradas oportunidades problemas con la energía, tuvo una falla en su monoplaza y tuvo que abandonar. En la jornada del sábado, el joven de 23 años no pudo terminar la Sprint por un problema en la batería.

Franco Colapinto busca recuperar ritmo y se acerca a Carlos Sainz

El piloto argentino tuvo algunos problemas en el coche pero no se da por vencido en Singapur.

¡SE QUEDÓ BORTOLETTO Y HAY VIRTUAL SAFETY CAR EN LA VUELTA OCHO!

El brasileño reportó una falla en la caja de cambios y deberá abandonar, aunque el pitlane está cerrado por la posición en la que dejó el monoplaza.

Franco Colapinto reportó problemas con el despliegue de energía

El argentino informó por radio algunas dificultades con la batería. Vale recordar que el sábado abandonó en la Sprint por una falla técnica.

Franco Colapinto superó a Bortoletto en la largada y se ubica 14°

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE SINGAPUR!

Así está la grilla de la largada en Singapur

Cómo llega Franco Colapinto a la carrera del GP de Singapur

Aunque en la sesión de clasificación oficial había finalizado originalmente en el 16.° lugar tras quedar eliminado en la segunda tanda (Q2) al mando de su Alpine, el argentino logró avanzar un casillero en la grilla de partida gracias a una penalización que recayó sobre el británico George Russell.

La jornada sabatina no dejó el saldo esperado para Colapinto, quien debió marcharse con las manos vacías de la carrera Sprint. El corredor nacional se vio obligado a abandonar en las primeras vueltas de la competencia debido a un inesperado desperfecto técnico en su monoplaza, laminando una valiosa oportunidad de avanzar en una prueba que estuvo marcada por múltiples incidentes.

"Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad", expresó con fastidio el pilarense tras retirarse del trazado.

El traspié mecánico se produjo de manera repentina durante la cuarta vuelta, justo cuando el pelotón circulaba detrás del auto de seguridad que había sido desplegado tras el accidente protagonizado precisamente por Russell. El Alpine del argentino perdió potencia de forma abrupta y quedó detenido a la altura de la curva 14 del circuito asiático, obligándolo a bajarse antes de tiempo y apostar todas las fichas al Gran Premio de este domingo.

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