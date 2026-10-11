EN VIVOFórmula 1
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur y Franco Colapinto debió abandonar
El piloto neerlandés se quedó con la victoria escoltado por Leclerc y Antonelli, mientras que el argentino sufrió nuevos fallos mecánicos en su Alpine y no pudo terminar la carrera.
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El Gran Premio de Singapur dejó un saldo amargo para el automovilismo argentino. Max Verstappen se quedó con una victoria inapelable en el exigente circuito callejero de Marina Bay, secundado en el podio por Charles Leclerc (Ferrari) y el joven Kimi Antonelli (Mercedes). En contrapartida, Franco Colapinto volvió a sufrir con la confiabilidad de su monoplaza y debió abandonar la competencia en el transcurso de la competencia tras presentar reiteradas fallas técnicas.
El oriundo de Pilar, que había iniciado la prueba desde el 15° puesto de la grilla de salida, firmó una gran largada al superar tempranamente a Gabriel Bortoletto para colocarse en la 14° ubicación. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en aparecer sobre el trazado asiático y opacaron la ilusión del bonaerense.
Ya desde la tercera vuelta, Colapinto comenzó a advertir por la radio de a bordo serios inconvenientes con el despliegue de energía y el rendimiento de la batería de su Alpine. Pese a la irregularidad del auto, el argentino intentó sostenerse en el ritmo de carrera, batalló posiciones frente a George Russell y logró girar por delante de Arvid Lindblad, manteniéndose a tiro de Carlos Sainz y defendiéndose del acoso de Isack Hadjar.
La resistencia tuvo un límite imprevisto sobre la pista. Las inconsistencias eléctricas en el monoplaza se volvieron irreversibles y forzaron la deserción definitiva del joven de 23 años. El abandono representó el segundo golpe consecutivo del fin de semana para el argentino, quien ya había quedado fuera de carrera en la prueba sprint del sábado por un contratiempo similar en el sistema eléctrico.
La jornada tampoco fue favorable para la escudería francesa, ya que Pierre Gasly cruzó la meta en la 11° colocación y no logró cosechar puntos para el campeonato de constructores. Ahora, la estructura con sede en Enstone deberá trabajar a contrarreloj para solucionar los problemas de confiabilidad antes del próximo compromiso del calendario de la Fórmula 1.
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