Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur tras un problema mecánico

Pese a los intentos por gestionar el ritmo y sostenerse en el pelotón del medio, la falla mecánica se volvió irreversible y forzó al bonaerense a detener la marcha y retirar el auto hacia un costado de la pista. De esta manera, Colapinto se quedó sin la oportunidad de pelear hasta el final en una de las jornadas más exigentes del calendario de la Fórmula 1.