Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur tras un problema mecánico
El piloto argentino debió retirar su auto en la vuelta 31 por un fallo que venía advirtiendo por radio y se quedó con las manos vacías en el trazado de Marina Bay.
La ilusión de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur llegó a un abrupto final en la vuelta 31. El piloto argentino, que venía concretando una actuación sólida y se posicionaba en el 12° lugar cerca de la zona de puntos, debió abandonar la competencia en el trazado callejero de Marina Bay luego de que su monoplaza dejara de funcionar por completo.
La deserción no fue una sorpresa total en el desarrollo de la prueba nocturna. Minutos antes del desenlace, el oriundo de Pilar ya había advertido al garaje a través de la radio sobre comportamientos anómalos en el vehículo, señalando que la máquina no respondía de manera óptima en pista.
Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur tras un problema mecánico
IMPORTANTE: Minuto a minuto en vivo de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: carrera y posiciones
Pese a los intentos por gestionar el ritmo y sostenerse en el pelotón del medio, la falla mecánica se volvió irreversible y forzó al bonaerense a detener la marcha y retirar el auto hacia un costado de la pista. De esta manera, Colapinto se quedó sin la oportunidad de pelear hasta el final en una de las jornadas más exigentes del calendario de la Fórmula 1.
El abandono representa un duro golpe para el argentino, que venía de afrontar un fin de semana complejo marcado por contratiempos en las jornadas previas. La imposibilidad de completar las 62 vueltas estipuladas frena su búsqueda de recuperar terreno en el campeonato, en un circuito caracterizado por el desgaste físico y la extrema exigencia técnica para los monoplazas.
Tras este trago amargo en territorio asiático, el equipo deberá analizar a fondo las causas del fallo mecánico para corregir las deficiencias de cara a los próximos compromisos de la temporada, donde el argentino buscará revancha rápida en pista.
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