El rol de Belasteguín en la carrera de Colapinto en la Fórmula 1

El vínculo no es solo afectivo. Después del Gran Premio de Barcelona, el entorno del piloto le propuso a Belasteguín hacerse cargo de la parte deportiva de Franco. Lo habló con su familia y con el propio Colapinto, y aceptó.

Su tarea no tiene que ver con el auto. "Si me hablás de subviraje, no te puedo aportar nada", aclaró. Lo que hace es coordinar a los profesionales que trabajan con el piloto. Junto con Lucas Benamo, amigo íntimo de Colapinto, y el psicólogo Gustavo Ruiz, armó lo que llamó "una piña deportiva" alrededor del argentino.

El objetivo, según explicó, es sumarle consistencia a una velocidad que ya tiene. Belasteguín cerró con un balance del tiempo que lleva a su lado: dijo que ve una maduración del piloto y también de Franco como persona.