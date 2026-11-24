Franco Colapinto, en la casa de Belasteguín: la anécdota de la cama que hizo reír al ex número uno del pádel
Fernando Belasteguín contó qué pasó cuando Franco Colapinto no se hizo la cama en su casa y explicó cuál es su función en el equipo del piloto de Alpine.
Fernando Belasteguín contó una anécdota doméstica de Franco Colapinto durante una estadía del piloto en su casa. En una entrevista con Veinte Diez, el ex número uno del mundo del pádel describió la relación que construyó con el argentino y lo definió como "un cuarto hijo" dentro de su familia.
Bela elogió al piloto de Alpine como persona: lo describió como un chico "súper inteligente" y muy cariñoso. Y marcó la diferencia entre el que compite en la Fórmula 1 y el que conoce fuera de las pistas: "Después se saca el casco y es un nene".
La anécdota de Franco Colapinto y la cama sin hacer
En la casa de Belasteguín hay una regla: los fines de semana, los chicos se hacen la cama. Un sábado, Colapinto no la cumplió, y Cristina, la esposa del ex jugador, se lo hizo notar a su marido.
El tema volvió a la mesa en la cena. Cristina recordó la regla, el resto de los chicos dijo que ya había cumplido y el argentino siguió comiendo sin decir nada. Al día siguiente, Bela fue a mirar si el piloto había tomado nota y encontró la cama hecha y la habitación ordenada. Lo celebró con un "¿viste?" dirigido a su esposa. Belasteguín contó además que Colapinto juega mucho con su hija más chica cuando los visita.
IMPORTANTE: El sexto puesto de Colapinto en Las Vegas no pasó inadvertido: el reconocimiento que recibió
El rol de Belasteguín en la carrera de Colapinto en la Fórmula 1
El vínculo no es solo afectivo. Después del Gran Premio de Barcelona, el entorno del piloto le propuso a Belasteguín hacerse cargo de la parte deportiva de Franco. Lo habló con su familia y con el propio Colapinto, y aceptó.
Su tarea no tiene que ver con el auto. "Si me hablás de subviraje, no te puedo aportar nada", aclaró. Lo que hace es coordinar a los profesionales que trabajan con el piloto. Junto con Lucas Benamo, amigo íntimo de Colapinto, y el psicólogo Gustavo Ruiz, armó lo que llamó "una piña deportiva" alrededor del argentino.
El objetivo, según explicó, es sumarle consistencia a una velocidad que ya tiene. Belasteguín cerró con un balance del tiempo que lleva a su lado: dijo que ve una maduración del piloto y también de Franco como persona.
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