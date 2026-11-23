La millonaria recompensa que Alpine puede conseguir con Colapinto en las últimas carreras
La escudería francesa todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el quinto puesto del campeonato de constructores en las dos jornadas finales de la temporada.
Alpine llega a las últimas dos fechas de la temporada 2026 de Fórmula 1 con un objetivo deportivo y económico. Gracias a los resultados obtenidos en Gran Premio de Las Vegas, el equipo de Franco Colapinto mantiene posibilidades matemáticas de escalar al quinto puesto del campeonato de constructores y acceder a un ingreso cercano a los 10 millones de dólares adicionales.
La actuación en Estados Unidos renovó las expectativas de la escudería francesa. Pierre Gasly terminó quinto y Colapinto consiguió el sexto lugar, una combinación que le permitió sumar 18 puntos y alcanzar las 87 unidades en la clasificación. Sin embargo, todavía tiene un desafío importante por delante: Racing Bulls ocupa la quinta posición con una ventaja de 27 puntos.
¿Qué necesita Alpine para conseguir los 10 millones de dólares?
Con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi todavía por disputarse, el equipo con sede en Enstone necesita una cosecha importante de puntos y, al mismo tiempo, que su rival tenga resultados desfavorables. El objetivo no será sencillo, pero el rendimiento mostrado en Las Vegas representa un impulso para el equipo dirigido por Flavio Briatore.
Tanto Colapinto como Gasly deberán mantener la regularidad para intentar descontar la diferencia. La próxima oportunidad llegará en Qatar, antes del cierre de la temporada en Abu Dhabi, una semana después.
La diferencia económica entre terminar quinto o sexto en la Fórmula 1
La pelea no solamente tiene importancia deportiva. La posición final en el campeonato de constructores determina los ingresos que recibe cada escudería por el reparto de premios de la categoría. Como referencia, durante la temporada anterior el equipo que terminó quinto recibió alrededor de 104 millones de dólares, mientras que el sexto obtuvo cerca de 95 millones.
Aunque todavía no se conocen las cifras definitivas correspondientes a 2026, esa diferencia permite dimensionar lo que está en juego: Alpine podría conseguir aproximadamente 10 millones de dólares adicionales si logra superar a Racing Bulls. Por eso, las últimas dos carreras tendrán un valor especial para el pilarense y su equipo, que buscarán cerrar el campeonato con otro resultado destacado.
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