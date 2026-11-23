Alpine llega a las últimas dos fechas de la temporada 2026 de Fórmula 1 con un objetivo deportivo y económico. Gracias a los resultados obtenidos en Gran Premio de Las Vegas, el equipo de Franco Colapinto mantiene posibilidades matemáticas de escalar al quinto puesto del campeonato de constructores y acceder a un ingreso cercano a los 10 millones de dólares adicionales.