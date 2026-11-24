Norris, Piastri y Sainz también sobresalieron en el GP de Las Vegas

Otros pilotos que tuvieron actuaciones importantes fueron Carlos Sainz, quien avanzó desde el fondo de la grilla hasta el décimo puesto y consiguió cuatro unidades para Williams; Lando Norris, segundo después de una carrera complicada; y Oscar Piastri, que completó el podio tras largar desde la decimoséptima posición.

Cómo funciona el Power Rankings de la Fórmula 1

El Power Rankings evalúa a los pilotos después de cada Gran Premio mediante un panel de cinco especialistas. Cada integrante les asigna una puntuación del 1 al 10, considerando exclusivamente sus actuaciones y sin tener en cuenta el rendimiento de los autos.