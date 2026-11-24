El sexto puesto de Colapinto en Las Vegas no pasó inadvertido: el reconocimiento que recibió
El piloto argentino de Alpine fue incluido entre los diez pilotos más sobresalientes de la carrera en el Power Rankings de la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino finalizó sexto, sumó puntos importantes para Alpine y recibió el reconocimiento de los especialistas que elaboran el Power Rankings oficial de la categoría.
La competencia disputada en Estados Unidos tuvo como ganador a Max Verstappen, quien protagonizó una actuación sobresaliente. El neerlandés largó desde la pole position y lideró 45 de las 50 vueltas, en una carrera con constantes cambios de posición y 35 modificaciones en la punta.
Pierre Gasly también tuvo una actuación destacada: el francés largó octavo, llegó a ubicarse tercero y finalmente terminó quinto, después de una intensa pelea con Kimi Antonelli en la última vuelta. Su rendimiento pudo haber sido todavía mejor, pero debió reducir la potencia del motor por problemas de temperatura.
Franco Colapinto consiguió un valioso sexto puesto con Alpine
En ese contexto, Colapinto también logró destacarse. Después de superar la clasificación y avanzar hasta la Q3, el argentino tuvo algunas dificultades durante el primer tramo de la carrera con un juego de neumáticos blandos usados.
Sin embargo, consiguió recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición, inmediatamente detrás de su compañero de equipo. El resultado tuvo un valor adicional para Alpine: significó el primer doblete de puntos de la escudería desde el Gran Premio de Italia, disputado a comienzos de septiembre.
Norris, Piastri y Sainz también sobresalieron en el GP de Las Vegas
Otros pilotos que tuvieron actuaciones importantes fueron Carlos Sainz, quien avanzó desde el fondo de la grilla hasta el décimo puesto y consiguió cuatro unidades para Williams; Lando Norris, segundo después de una carrera complicada; y Oscar Piastri, que completó el podio tras largar desde la decimoséptima posición.
Cómo funciona el Power Rankings de la Fórmula 1
El Power Rankings evalúa a los pilotos después de cada Gran Premio mediante un panel de cinco especialistas. Cada integrante les asigna una puntuación del 1 al 10, considerando exclusivamente sus actuaciones y sin tener en cuenta el rendimiento de los autos.
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