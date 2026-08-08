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Minuto a minuto de Boca vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Boca vs. Vélez en el Tomás Adolfo Ducó.

Boca vs. Vélez en el Tomás Adolfo Ducó.
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El "Xeneize" viene de sumar sus primeros tres puntos en el torneo y buscará seguir por la senda del triunfo ante el líder de la Zona A. Los detalles en la nota.

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EN VIVO

Boca y Vélez se enfrentan este sábado, desde las 19:15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Debido a las obras que se llevan a cabo en La Bombonera, el "Xeneize" volverá a hacer de local en la cancha de Huracán. Con la televisación de ESPN Premium, Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, mientras que Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli los asistentes. Además, Jorge Baliño estará a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura

El 1-1 de Ascacíbar

El 1-0 de Vélez

Cómo llegan Boca y Vélez

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria en el campeonato al vencer por 1-0 a Estudiantes, tras caer en el debut 3-0 frente a Deportivo Riestra e igualar 1-1 con Newell's.

Luego de este encuentro, el Club de La Ribera recibirá en el Ducó a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El "Fortín", por su parte, atraviesa un gran presente y llega en alza luego de derrotar a Independiente en su última presentación. El conjunto de Liniers ganó sus tres partidos en el certamen, mantiene puntaje ideal y buscará una nueva victoria para seguir en lo más alto de la Zona A.

Formaciones de Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A

  • Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Jorge Baliño.
  • TV: ESPN Premium.

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