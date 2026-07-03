Minuto a minuto de Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Colombia y Ghana

La selección colombiana llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con una victoria sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió terminar como líder invicto de la zona.

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.

Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.