MinutoUno

Colombia y Portugal no se sacaron ventaja y repartieron puntos en el Mundial 2026

Deportes

Los equipos igualaron 0-0 y lograron avanzar a la siguiente fase como líderes y escoltas del Grupo K.

Colombia igualó con Portugal y ganó su grupo del Mundial 2026.

Colombia igualó con Portugal y ganó su grupo del Mundial 2026.
Muñoz es el goleador de Colombia en el Mundial. 

Muñoz es el goleador de Colombia en el Mundial. 

Colombia y Portugal igualaron 0-0 en un partido cerrado correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. A pesar de la ausencia de goles, el equipo sudamericano fue quien tomó la iniciativa y terminó con mayor dominio del encuentro.

Los colombianos controlaron el balón durante gran parte del partido, con un 55% de posesión, y generaron más oportunidades ofensivas: remataron 23 veces contra 13 de Portugal. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y la resistencia defensiva del conjunto europeo mantuvieron el marcador sin modificaciones.

El encuentro se desarrolló con intensidad, pero sin grandes sobresaltos disciplinarios: no hubo expulsados y el trámite se mantuvo equilibrado hasta el pitazo final.

Con este resultado, Colombia terminó en el primer lugar del Grupo K, mientras que Portugal quedó como escolta. En los 16avos de final, los colombianos enfrentarán a un tercero de los grupos G, D, E, I, J o L el viernes 3 de julio a las 22:30 en Kansas City.

Por su parte, Portugal se medirá ante Croacia el jueves 2 de julio a las 20:00 en Toronto, buscando continuar su camino en la Copa del Mundo.

Todo sobre Colombia y Portugal en el Mundial 2026

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 20:30 (hora de Argentina) en la ciudad de Miami y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de DSports.

  • El gran presente colombiano: La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega con puntaje ideal (6 puntos) tras dos victorias consecutivas y ya tiene asegurado su boleto a la siguiente instancia.

  • El desafío portugués: Los europeos, capitaneados por Cristiano Ronaldo, suman 4 unidades tras un empate y un triunfo, y necesitan imperiosamente ganar para arrebatarle la cima a los sudamericanos.

Goles al instante de Colombia y Portugal

Live Blog Post

Fin del partido

Colombia y Portugal igualaron sin goles en el Mundial 2026 y avanzaron a la próxima fase.

Live Blog Post

La charla entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez que recorre el mundo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071031383724564639&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Colombia y Portugal ya disputan los últimos 45 minutos.

Live Blog Post

Hincha de lujo

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, se encuentra en el estadio alentando a Portugal ante Colombia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071027052157788374&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Colombia y Portugal igualan 0-0 en los primeros 45 minutos.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Colombia ya se enfrenta a Portugal

Live Blog Post

Formaciones confirmadas

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas