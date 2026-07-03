Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Colombia vs. Ghana

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.