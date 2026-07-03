Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Colombia vs. Ghana
Colombia quiere aprovechar su buen momento y meterse en los octavos de final luego de ocho años. Descubrí todos los detalles en la nota.
Colombia y Ghana chocan este viernes, a las 22:30 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, señal que posee los derechos y transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Argelia.
La selección colombiana llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con una victoria sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió terminar como líder invicto de la zona.
Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.
Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.
Cómo ver en vivo Colombia vs. Ghana sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026
Colombia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.
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