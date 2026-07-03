Javier Milei asistirá a la asunción de Keiko Fujimori y a la de Abelardo de la Espriella
El mandatario tiene pautado viajar el 28 de julio a Perú y el 7 de agosto a Colombia en una agenda netamente protocolar, pero en línea con su ideología.
El presidente Javier Milei asistirá en las próximas semanas a las ceremonias de asunción de dos mandatarios latinoamericanos que se perfilan como colegas en la región: primero le tocará el turno a Keiko Fujimori en Perú y luego a Abelardo de la Espriella, en Colombia.
La ceremonia de Keiko Fujimori, hija del expresidente de Perú Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, asumirá el 28 de julio en Lima.
El jueves pasado Javier Milei felicitó a la dirigente de Fuerza Popular por "abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".
Fujimori logró ganar la presidencia de Perú tras cuatro intentos electorales. En el más reciente terminó en balotaje contra Roberto Sánchez, por una ventaja de apenas de 50.000 votos sobre un total combinado de 18 millones.
Mientras tanto, Colombia se prepara para la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, estipulada para el 7 de agosto en Bogotá, y Javier Milei estará presente tras celebrar en X que "el león y el tigre rugen en Latinoamérica".
"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo", comentó el 21 de junio pasado en X.
Algunas tareas protocolares son más amenas que otras, y en las próximas semanas el presidente Javier Milei cumplirá con dos compromisos que acercarán aún más a Sudamérica a la derecha, con Santiago Peña en Paraguay y José Antonio Kast en Chile.
Mientras tanto, en Ecuador gobierna Daniel Noboa, que se autodefine como centroizquierda; en Brasil sigue Luiz Inácio Lula da Silva, y en Uruguay, Yamandú Orsi (del Frente Amplio).
En Venezuela se mantiene la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez,
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario