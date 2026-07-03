Javier Milei asistirá a la asunción de Keiko Fujimori y a la de Abelardo de la Espriella

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo", comentó el 21 de junio pasado en X.

Algunas tareas protocolares son más amenas que otras, y en las próximas semanas el presidente Javier Milei cumplirá con dos compromisos que acercarán aún más a Sudamérica a la derecha, con Santiago Peña en Paraguay y José Antonio Kast en Chile.

Mientras tanto, en Ecuador gobierna Daniel Noboa, que se autodefine como centroizquierda; en Brasil sigue Luiz Inácio Lula da Silva, y en Uruguay, Yamandú Orsi (del Frente Amplio).

En Venezuela se mantiene la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez,