Minuto a minuto de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

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Cómo llegan Brasil y Escocia, y qué necesitan para clasificar

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate en el debut y la contundente victoria por 3 a 0 sobre Haití en la segunda jornada.

Con un nuevo triunfo, la "Verdeamarela" asegurará su lugar en la siguiente instancia e incluso podrá quedarse con el primer puesto del grupo, dependiendo también de lo que ocurra entre Marruecos y Haití.

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar tras caer 1 a 0 frente a Marruecos. El equipo de Steve Clarke acumula tres unidades y sabe que una victoria le permitirá la clasificación, mientras que un empate o una derrota lo dejarán dependiendo del resultado del otro encuentro de la zona y de la tabla de los mejores terceros.

El seleccionado europeo disputa una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, poniendo fin a una ausencia de 28 años en la máxima cita del fútbol. En aquella ocasión, no logró superar la fase de grupos, al terminar último de su zona con un empate y dos derrotas.