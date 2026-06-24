Minuto a minuto de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Otra vez Vinícius y ahora sí Brasil se pone 2-0
Vini, de cabeza, adelanta a su equipo antes del descanso.
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oLa "Verdeamarela" busca sellar el pasaje a la siguiente ronda y quedarse con el Grupo C. Descubrí todos los detalles en la nota.
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Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles, desde las 19 (hora de Argentina), en el Miami Stadium de Florida, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados, ya que se juega el pasaje a los dieciseisavos de final.
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