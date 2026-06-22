Minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Con dos títulos mundiales en su historia (1998 y 2018), Francia vuelve a perfilarse como uno de los principales candidatos al título y buscará ratificar ese favoritismo con otra actuación convincente.

Irak, por su parte, afronta un desafío de máxima exigencia después de caer en su estreno frente a Noruega. El seleccionado de Graham Arnold intentará corregir las falencias defensivas que mostró en el debut y apoyarse en el poder ofensivo de Aymen Hussein para dar el golpe ante uno de los grandes favoritos del certamen.

En cuanto a su camino en mundiales, el combinado asiático tuvo una presencia limitada, con solo dos participaciones en toda su historia. La primera vez que dijo presente fue en México 1986, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres encuentros.

Minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

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Live Blog Post Mbappé y un tremendo golazo para el 1-0 de Francia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069168345216065817&partner=&hide_thread=false ¡Y SÍ, DE ÉL! GOLAAAZO DE FRANCIA Y VENTAJA ANTE IRAKEn su partido número 100, Kylian Mbappé convirtió el 1-0 con una delicadeza excepcional desde afuera del área para que Les Bleus se pongan arriba en el arranque del partido. pic.twitter.com/MR9fjXYFFk — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

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