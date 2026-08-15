Quién es Jadson Viera, el nuevo y poco conocido entrenador de Independiente
El exdefensor uruguayo-brasileño de 45 años, de reciente paso por Nacional. asumirá tras la salida de Gustavo Quinteros.
En medio de un escenario de turbulencias futbolísticas y institucionales tras la dura eliminación en la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, Independiente resolvió el casillero más importante de su reestructuración deportiva: Jadson Viera fue confirmado este sábado como el nuevo director técnico del "Rojo".
Con una trayectoria incipiente en los bancos de suplentes y un perfil que está lejos de ser un nombre pesado o masivamente popular en el fútbol argentino, la dirigencia apostó por el estratega de 45 años para enderezar el rumbo.
El flamante entrenador no estará en el banco de suplentes el próximo lunes cuando el conjunto de Avellaneda visite a Lanús en La Fortaleza. En ese compromiso, el equipo será dirigido de manera interina por la dupla conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio —responsables de la Reserva—, mientras Viera observa atentamente desde la platea antes de tomar las riendas de manera formal.
Quién es Jadson Viera, el nuevo DT de Independiente
El acuerdo contractual entre el club y el cuerpo técnico incluye una particularidad clave, enmarcada en el año electoral que atraviesa la institución. El vínculo se firmó por una temporada, pero incorpora una cláusula de rescisión estipulada para diciembre, permitiendo que las nuevas autoridades que surjan de los comicios decidan la continuidad o no del proyecto deportivo sin comprometer económicamente a la futura gestión.
En cuanto a su recorrido, el nombre de Viera no es ajeno al fútbol nacional, ya que como defensor central vistió la camiseta de Lanús entre 2007 y 2010, formando parte del histórico plantel que conquistó el Torneo Apertura 2007. Tras retirarse, hizo sus primeras armas como ayudante de campo del "Cacique" Alexander Medina en clubes como Talleres y Vélez.
Su salto como técnico principal se dio a fines de 2023 en Boston River, donde realizó una campaña histórica que lo llevó a disputar la Copa Libertadores. Ese buen rendimiento llamó la atención de Nacional de Uruguay, club que lo contrató en octubre de 2025: allí, tras apenas cuatro partidos al frente del equipo, se consagró campeón uruguayo, el logro más resonante de su corta carrera, aunque su ciclo se interrumpió en marzo de 2026 tras un inicio irregular.
Desde lo táctico, Viera pregona un estilo moderno, caracterizado por la búsqueda de protagonismo, la presión organizada y el uso frecuente de esquemas como el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Independiente le entrega las llaves de un plantel golpeado, confiando en que su frescura táctica y su ambición sirvan para cicatrizar las heridas de un ciclo anterior que terminó antes de tiempo.
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