Quién es Jadson Viera, el nuevo y poco conocido entrenador de Independiente

Su salto como técnico principal se dio a fines de 2023 en Boston River, donde realizó una campaña histórica que lo llevó a disputar la Copa Libertadores. Ese buen rendimiento llamó la atención de Nacional de Uruguay, club que lo contrató en octubre de 2025: allí, tras apenas cuatro partidos al frente del equipo, se consagró campeón uruguayo, el logro más resonante de su corta carrera, aunque su ciclo se interrumpió en marzo de 2026 tras un inicio irregular.

Desde lo táctico, Viera pregona un estilo moderno, caracterizado por la búsqueda de protagonismo, la presión organizada y el uso frecuente de esquemas como el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Independiente le entrega las llaves de un plantel golpeado, confiando en que su frescura táctica y su ambición sirvan para cicatrizar las heridas de un ciclo anterior que terminó antes de tiempo.