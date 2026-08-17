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Minuto a minuto de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Lanús vs. Independiente (Foto: X @clublanus)

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El "Rojo", golpeado por la goleada ante Atlético Tucumán y la salida de Gustavo Quinteros, buscará recuperarse ante Lanús en La Fortaleza. Los detalles en la nota.

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EN VIVO

Lanús e Independiente juegan este lunes en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro es televisado por TNT Sports.

El partido tiene como árbitro principal a Sebastián Martínez, quien está acompañado por Juan Mamani y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Damián Rubino es el cuarto árbitro. En el VAR está Sebastián Zunino.

Minuto a minuto de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura

El Granate descuenta de la mano de Wlk

El Rojo amplía su ventaja en la Fortaleza

Independiente golpeó primero

Lanús vs. Independiente: resultado en vivo

Cómo llegan Lanús e Independiente

El "Granate" llega envalentonado después de conseguir su primera victoria del campeonato al golear 3-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y alcanzó los seis puntos. Ahora, buscará aprovechar la localía para prolongar el envión y acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

Del otro lado estará un Independiente que suma seis puntos y se encuentra entre los principales protagonistas del grupo. El "Rojo" comenzó el Clausura con triunfos ante Estudiantes y Newell's, aunque luego cayó por la mínima ante Vélez y Platense. Además, llega golpeado tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Tras la dura derrota en Rosario, la dirigencia decidió finalizar el ciclo de Gustavo Quinteros luego de 11 meses al frente del equipo. De cara al encuentro con Lanús, el equipo será dirigido de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de la Reserva.

Formaciones de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 17.00.
  • Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • VAR: Sebastián Zunino.
  • TV: TNT Sports.

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