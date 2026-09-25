Cerró una metalúrgica en Lanús y le ofreció bronce a sus empleados en lugar de las indemnizaciones en pesos

Una vez que se redujera la planta de personal se comprarían más insumos para continuar con la producción, y los salarios adeudados se pagarían si quedaban fondos tras esa transacción.

Según informó el sitio Infogremiales, "los dueños desaparecieron" de la empresa tras dejar la oferta por escrito, lo que indica que es realmente la solución que ofrecen a los salarios adeudados desde julio, incluido el aguinaldo.

Antes de que se formalizaran los despidos, el personal estaba en negociaciones para lograr no sólo el pago de sus salarios adeudados sino también la regularización de aportes y jubilatorios y de obras sociales, que fueron descontados de sus sueldos y nunca llegaron a las entidades correspondientes.

"No nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando", explicó Oscar, otro empleado despedido, al canal C5N.

"Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa", agregó por su parte otro operario, con casi 40 años de antigüedad.