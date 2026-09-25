Cerró una metalúrgica en Lanús y le ofreció bronce a sus empleados en lugar de las indemnizaciones en pesos
Tras confirmarse que no seguirá en actividad, la metalúrgica Vaspia, en Lanús Este, le presentó a su personal un trato particular que podría ser efectivo.
Alrededor de 60 trabajadores fueron desvinculados esta semana tras el cierre definitivo de la planta metalúrgica Vaspia, ubicada en Lanús Este, provincia de Buenos Aires. En vez de pagar las indemnizaciones correspondientes, los dueños de la firma le ofrecieron al personal que liquide el bronce que aún está en las instalaciones.
"Nos dijeron que volquemos el horno porque hay 300 kilos de material", comentó Pablo, delegado gremial y uno de los operarios afectados por el cierre de la fábrica en Lanús Este.
El bronce es un metal que se obtiene de la aleación del cobre (en un 90%) y el estaño (en un 10%), pero las sobras industriales no tienen el valor que pensaría el público general.
"Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?", repitió por su parte David, otro de los empleados afectados.
David, que tenía 31 años de antigüedad en la fábrica, reveló que uno de los responsables de la empresa había planteado una reducción del personal con entre 10 y 20 despidos que serían abonados por debajo de la cifra aceptable.
Una vez que se redujera la planta de personal se comprarían más insumos para continuar con la producción, y los salarios adeudados se pagarían si quedaban fondos tras esa transacción.
Según informó el sitio Infogremiales, "los dueños desaparecieron" de la empresa tras dejar la oferta por escrito, lo que indica que es realmente la solución que ofrecen a los salarios adeudados desde julio, incluido el aguinaldo.
Antes de que se formalizaran los despidos, el personal estaba en negociaciones para lograr no sólo el pago de sus salarios adeudados sino también la regularización de aportes y jubilatorios y de obras sociales, que fueron descontados de sus sueldos y nunca llegaron a las entidades correspondientes.
"No nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando", explicó Oscar, otro empleado despedido, al canal C5N.
"Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa", agregó por su parte otro operario, con casi 40 años de antigüedad.
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