El bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister: las fotos y quiénes fueron los padrinos

Forastiero también dejó su mensaje después de la celebración y resumió la jornada con una frase cargada de emoción: “De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable”. Las imágenes mostraron a los padrinos junto a Alexis, Ailén y Alaia frente al altar. En otra de las postales, varios familiares rodearon la pila bautismal mientras la pequeña permanecía en brazos de su mamá.

Alaia, protagonista de la ceremonia

La niña también tuvo un rol central en los registros que compartieron sus padres. En el video de la celebración se la pudo ver sonriente y aplaudiendo durante distintos momentos de la ceremonia. Cuando recibió el bautismo, además, permaneció tranquila y no lloró.

Alaia también pasó por los brazos de otros familiares que participaron de la celebración. Entre ellos estuvieron Silvina Riela y Carlos “Colo” Mac Allister, los padres del futbolista, que acompañaron a su hijo y a su nuera en la jornada. El encuentro tuvo así un carácter marcadamente familiar, con distintas fotografías grupales que retrataron a los protagonistas junto a sus seres queridos. Lejos de cualquier despliegue multitudinario, la celebración conservó un tono sobrio y circunspecto.