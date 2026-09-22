Lanús venció a Estudiantes y se metió en zona de playoffs

El elenco platense también llegaba envalentonado, ya que venía de derrotar 2-1 a Platense por el campeonato y posteriormente consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Alexander Medina venció 1-0 a Corinthians en Brasil con un gol de Alexis Castro y cerró la serie con un 2-1 global, por lo que ahora se medirá con Flamengo en la próxima instancia del certamen continental.