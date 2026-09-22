Lanús venció a Estudiantes y se metió en zona de playoffs
El "Granate" cortó el buen andar del "Pincha", semifinalista de la Copa Libertadores, y lo complicó en sus aspiraciones por meterse en octavos.
Lanús estiró su gran momento al hilar su tercera victoria consecutiva tras imponerse por 2 a 1 frente a Estudiantes en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, triunfo clave que lo deposita al "Granate" en la zona de clasificación a los playoffs dentro de la Zona A.
Aunque el conjunto platense comenzó dominando las acciones en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, el "Granate" hizo gala de su efectividad y logró abrir el marcador gracias a la aparición de Gonzalo Lobos, una ventaja que supo estirar en el complemento por intermedio de Eduardo Salvio, quien cambió un polémico penal por el segundo tanto parcial.
Si bien Leandro González Pirez consiguió descontar sobre el cierre, el esfuerzo resultó insuficiente para los dirigidos por Alexander Medina, quienes optaron por preservar a gran parte de sus titulares con la mente puesta en el trascendental cruce de este sábado ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.
El elenco platense también llegaba envalentonado, ya que venía de derrotar 2-1 a Platense por el campeonato y posteriormente consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Alexander Medina venció 1-0 a Corinthians en Brasil con un gol de Alexis Castro y cerró la serie con un 2-1 global, por lo que ahora se medirá con Flamengo en la próxima instancia del certamen continental.
Formaciones de Lanús vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Sebastián Bresba.
- TV: ESPN Premium.
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