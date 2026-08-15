Minuto a minuto de Platense vs. Boca por del Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Platense y Boca

El "Calamar" llega con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones, por lo que se encuentra en el 12° puesto de la Zona A.

En su última actuación por el torneo local, venció 1-0 a Independiente como visitante, mientras que entre semana empató como local ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, el "Xeneize" suma cinco unidades, con un triunfo, dos empates y una derrota, y ocupa el 9° lugar de la zona. Además, viene de igualar 1-1 ante Vélez por el Clausura y llega con el envión de haber derrotado 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.