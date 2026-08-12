Coquimbo Unido le aguó la noche a Platense: empataron 1-1 por Copa Libertadores
El "Calamar", con Palermo como flamante DT, afrontó este miércoles uno de los duelos más importantes de su historia. Los detalles en la nota.
En un desenlace repleto de suspenso y emociones, Platense y Coquimbo Unido igualaron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo estuvo muy cerca de dar el primer paso hacia los cuartos, pero la falta de contundencia en el tramo decisivo y el empuje de los chilenos dejaron la serie completamente abierta para la revancha en el país trasandino.
Desde el pitazo inicial del paraguayo Juan Gabriel Benítez, Platense impuso condiciones empujado por su gente en su histórica primera participación internacional. A los 35 minutos de la etapa inicial, Juan Ignacio Saborido desbordó por la banda derecha y envió un preciso centro al área que Luciano Giménez conectó con un formidable frentazo al segundo palo para señalar el 1-0.
La atajada clave de Sánchez y el golpe de Vadalá
En la segunda mitad, el desarrollo se volvió más tenso. A los 80 minutos, una infracción sobre Guido Mainero derivó en la sanción de un penal sancionado a través del VAR. El propio Mainero asumió la responsabilidad a los 82 minutos, pero su disparo raso hacia la derecha fue contenido por el arquero visitante Diego "Mono" Sánchez, quien además reaccionó a tiempo para tapar el rebote.
Cuando transcurría el quinto minuto de adición (90+5'), el ingresado Guido Vadalá aprovechó una última jugada en el área chica para batir a Juan Pablo Cozzani y plasmar la igualdad 1-1, convalidada tras una minuciosa revisión del VAR.
La llave entre el Calamar y los Piratas quedará definida el próximo miércoles 19 de agosto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde se conocerá al clasificado entre los ocho mejores de América.
Platense vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores: resultado en vivo
Formaciones de Platense vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores
Horario y televisación
- Hora: 19.00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
- VAR: Ulises Mereles.
- TV: Fox Sports.
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