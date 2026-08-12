Coquimbo Unido le aguó la noche a Platense: empataron 1-1 por Copa Libertadores

En un desenlace repleto de suspenso y emociones, Platense y Coquimbo Unido igualaron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo estuvo muy cerca de dar el primer paso hacia los cuartos, pero la falta de contundencia en el tramo decisivo y el empuje de los chilenos dejaron la serie completamente abierta para la revancha en el país trasandino.