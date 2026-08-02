Minuto a minuto de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Final en el Monumental: tercera derrota de River en el Torneo Clausura
El "Millonario" perdió por la mínima ante Rosario Central. Es la cuarta derrota consecutiva desde el parate por el Mundial 2026.
EN VIVOFecha 3
El "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo en el certamen local, y la cuarta desde el reinicio de la temporada. Hubo fuertes cánticos contra los jugadores.
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River buscará conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este domingo a Rosario Central, en el marco de la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputará desde las 19:15 en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para acomodarse en el inicio del campeonato.
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