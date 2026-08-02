Sorpresa en el Monumental: silbidos de los hinchas de River para Chacho Coudet
En la previa del partido frente a Rosario Central por el Torneo Clausura 2026, el estadio Monumental dejó en evidencia el malestar de los simpatizantes.
El mal momento futbolístico que atraviesa River tras el receso mundialista repercutió de lleno en las tribunas del Monumental. En la previa del encuentro ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, la tradicional lectura de la formación inicial por parte de la voz del estadio funcionó como un claro barómetro del humor social de los hinchas.
Con un arranque de semestre para el olvido —marcado por la eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi y las derrotas consecutivas frente a Barracas Central y Gimnasia—, la paciencia de la gente quedó expuesta al momento de nombrar a los protagonistas.
El termómetro del Monumental con Chacho Coudet y los jugadores de River
Lejos de recibir un recibimiento neutro, varios futbolistas sintieron el respaldo absoluto de su gente. Entre los más aplaudidos de la tarde se destacaron la jerarquía y experiencia de Nicolás Otamendi, junto al respaldo a Freitas, Gonzalo "Cachete" Montiel y el arquero juvenil Santi Beltrán, quienes se ganaron el reconocimiento de las tribunas en un contexto caliente.
En la vereda opuesta, el termómetro popular dejó claros señalamientos hacia algunos nombres del plantel. Facundo Colidio y Gio González figuraron entre los más resistidos, acumulando silbidos por parte de los simpatizantes disconformes con el nivel colectivo del equipo.
Sin embargo, el momento más tenso y sorpresivo de la tarde se vivió cuando la voz del estadio pronunció el nombre del director técnico, Eduardo Coudet. El entrenador recibió una marcada reprobación con bastantes silbidos por parte del público, reflejando el desgaste inmediato que generaron las tres derrotas en igual cantidad de partidos oficiales desde el reinicio de la competencia.
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