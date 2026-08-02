Sorpresa en el Monumental: silbidos de los hinchas de River para Chacho Coudet

El mal momento futbolístico que atraviesa River tras el receso mundialista repercutió de lleno en las tribunas del Monumental. En la previa del encuentro ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, la tradicional lectura de la formación inicial por parte de la voz del estadio funcionó como un claro barómetro del humor social de los hinchas.