Sorpresa en River: la tajante decisión de Chacho Coudet y los jugadores antes del partido con Rosario Central
En medio de un arranque de temporada desastroso, con tres derrotas en fila y un rendimiento que despertó críticas, el plantel y el DT decidieron blindarse.
El mundo River transima horas de máxima tensión. A pocos minutos de medirse ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, se confirmó una tajante decisión interna: pase lo que pase en el encuentro y con cualquier resultado, no habrá conferencia de prensa de Chacho Coudet ni declaraciones de los futbolistas.
La sorpresiva decisión fue adelantada por los cronistas y periodistas especializados que siguen el día a dia del club de Núñez y fue confirmada horas antes del encuentro de este domingo en el Monumental.
La medida, aparentemente, busca bajar los decibeles y capear el temporal ante un presente deportivo por demás alarmante que puso a todo el plantel y al cuerpo técnico en el ojo de la tormenta.
Flojo arranque de River en el Torneo Clausura 2026
El silencio de los protagonistas no es casualidad, sino el reflejo de un inicio de semestre profundamente convulsionado. Tras el parate por el Mundial 2026, el conjunto riverplatense no hizo pie en ningún terreno y acumuló una racha negativa histórica al sumar tres derrotas en igual cantidad de partidos oficiales:
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El golpe inicial: Caída por 3-1 frente a Aldosivi, resultado que decretó una prematura e inesperada eliminación de la Copa Argentina.
Tropiezo en casa: Derrota por 1-0 como local ante Barracas Central en el debut del campeonato local.
Nueva caída afuera: Revés por 1-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del certamen.
Con este panorama sombrío, la falta de respuestas futbolísticas y el malestar de los hinchas que exigen una reacción inmediata, el Millonario optó por encerrarse en su intimidad, dejando claro que las explicaciones, al menos por ahora, solo deberán buscarse puertas adentro de la cancha.
En paralelo, la dirigencia continúa moviéndose en el cierre del mercado de pases, y tal cual anticipó hace una semana el propio Coudet, se espera por el arribo de entre dos y tres refuerzos más.
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