Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura.
River saldrá al terreno de juego este domingo con la necesidad imperiosa de romper la racha negativa y sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026, cuando se mida ante Rosario Central en un cruce clave por la tercera fecha de la Zona B.
El compromiso se pondrá en marcha a las 19:15 en el Estadio Monumental y contará con la televisación en vivo de ESPN Premium.
El ciclo de Eduardo Coudet en este certamen no comenzó de la mejor manera. El elenco de Núñez encadenó dos caídas consecutivas en sus primeras presentaciones —1-0 ante Barracas Central en casa y un tropiezo posterior frente a Gimnasia en La Plata—, por lo que necesita ganar de manera urgente para no perderle pisada al lote de arriba.
Por su parte, el conjunto rosarino acumula una unidad en la tabla. Tras un traspié inicial en Córdoba ante Belgrano (2-1), el elenco auriazul viene de rescatar un empate frente a Racing y buscará aprovechar ese envión para llevarse un triunfo de alto impacto en su visita a Buenos Aires.
Formaciones de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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