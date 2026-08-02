Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

El ciclo de Eduardo Coudet en este certamen no comenzó de la mejor manera. El elenco de Núñez encadenó dos caídas consecutivas en sus primeras presentaciones —1-0 ante Barracas Central en casa y un tropiezo posterior frente a Gimnasia en La Plata—, por lo que necesita ganar de manera urgente para no perderle pisada al lote de arriba.