Minuto a minuto de Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegaron Rosario Central vs. Racing

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con la necesidad de dejar atrás el traspié sufrido en el estreno del campeonato. En su visita a Córdoba, cayó por 2-1 frente a Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino, y comenzó el semestre sin poder sumar unidades. Aunque buena parte de la atención del plantel está puesta en los próximos octavos de final de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Corinthians, el cuerpo técnico considera fundamental recuperar confianza cuanto antes también en el torneo local.

El Canalla buscará aprovechar la localía para volver a hacerse fuerte en Arroyito, un escenario donde suele construir gran parte de sus campañas. Una victoria le permitiría corregir el rumbo en el campeonato y llegar con otro ánimo al compromiso internacional que se aproxima.

Enfrente estará un Racing que tuvo un estreno mucho más alentador. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda comenzó con una victoria por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Cilindro de Avellaneda, gracias a los goles convertidos por Matko Miljevic y Nazareno Colombo. Tras ese encuentro, el entrenador valoró especialmente la intensidad que mostró su equipo durante el inicio del partido y dejó en claro cuál es el objetivo para las próximas presentaciones. “Me gustó la dinámica de los primeros minutos y quisiera que se pueda sostener en gran parte del partido”, señaló en conferencia de prensa.

Para este compromiso, la Academia contará nuevamente con Marco Di Césare, quien estará disponible tras cumplir con su recuperación. En cambio, Adrián "Maravilla" Martínez todavía no podrá regresar al equipo, ya que debe cumplir una fecha más de suspensión luego de haber sido expulsado precisamente frente a Rosario Central en el recordado cruce por los cuartos de final del Apertura.