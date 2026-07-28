Rosario Central agasajó a Giovani Lo Celso por el Mundail 2026: Ángel Di María le entregó una plaqueta
En la previa del duelo entre el "Canalla" y Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura, el mediocampista tuvo su reconocimiento ante su gente.
La previa del encuentro entre Rosario Central y Racing Club, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura, tuvo un condimento emotivo que trascendió lo estrictamente futbolístico, con Giovani Lo Celso como protagonista, tras el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Este martes, el estadio Gigante de Arroyito se vistió de fiesta para rendirle un caluroso homenaje al mediocampista, flamante subcampeón del mundo a cita ecuménica.
El volante, surgido de las divisiones inferiores del club auriazul, pisó el verde césped para recibir el afecto de los hinchas en un reconocimiento íntimo y cargado de significado para la institución.
La entrega de Ángel Di María a Giovani Lo Celso
El momento más vibrante de la ceremonia se vivió cuando otro hijo prodigo de la casa, Ángel Di María, caminó hacia el centro del campo de juego para ser el encargado de entregarle una placa conmemorativa en nombre de Rosario Central.
Entre aplausos y la ovación de todo el estadio, ambos campeones y referentes de la Scaloneta fundieron un cálido abrazo que dejó una de las postales más fuertes de la jornada.
Tras recibir la distinción y las muestras de cariño, Lo Celso tomó el micrófono dispuesto a dejarle unas palabras de agradecimiento a los simpatizantes presentes en las tribunas. Sin embargo, un inconveniente técnico hizo de las suyas: el audio no se escuchó, privando a los televidentes de la transmisión oficial de conocer los conceptos del volante.
Pese a este imprevisto técnico, la fiesta en Arroyito quedó completa para un Gio Lo Celso que se llevó el aplauso cerrado y el reconocimiento eterno de su gente.
Lo Celso solo disputó un partido en el Mundial 2026: fue en el triunfo 3-1 de la Argentina ante Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos, donde el volante del Betis metió un golazo de tiro libre y fue elegido como MPV por parte de la FIFA. Fue, además, su debut mundialista luego de formar parte del plantel en 2018 pero no sumar minutos; y de quedarse afuera de la lista en Qatar 2022 a último momento por una lesión.
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