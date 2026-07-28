Rosario Central agasajó a Giovani Lo Celso por el Mundail 2026: Ángel Di María le entregó una plaqueta

Gio Lo Celso, homenajeado en el Gigante, antes de Rosario Central vs. Racingpic.twitter.com/ssCki1forF — minutouno (@minutounocom) July 29, 2026

Tras recibir la distinción y las muestras de cariño, Lo Celso tomó el micrófono dispuesto a dejarle unas palabras de agradecimiento a los simpatizantes presentes en las tribunas. Sin embargo, un inconveniente técnico hizo de las suyas: el audio no se escuchó, privando a los televidentes de la transmisión oficial de conocer los conceptos del volante.

Pese a este imprevisto técnico, la fiesta en Arroyito quedó completa para un Gio Lo Celso que se llevó el aplauso cerrado y el reconocimiento eterno de su gente.

Lo Celso solo disputó un partido en el Mundial 2026: fue en el triunfo 3-1 de la Argentina ante Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos, donde el volante del Betis metió un golazo de tiro libre y fue elegido como MPV por parte de la FIFA. Fue, además, su debut mundialista luego de formar parte del plantel en 2018 pero no sumar minutos; y de quedarse afuera de la lista en Qatar 2022 a último momento por una lesión.