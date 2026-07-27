Quién es Zoey Kuhn, la goleadora estadounidense que ilusiona a Rosario Central
La delantera de 23 años llegó desde California para reforzar al Canalla en la Primera B y ya convirtió siete goles en su lucha por el ascenso.
El fútbol femenino de Rosario Central encontró una inesperada figura llegada desde Estados Unidos. Se trata de Zoey Kuhn, la primera futbolista estadounidense en vestir la camiseta auriazul, quien desembarcó en abril con un objetivo claro: ayudar al equipo a conseguir el ascenso. Y, hasta el momento, viene cumpliendo con creces.
La delantera, oriunda de California y de 23 años, volvió a ser protagonista este sábado en la goleada por 5-0 ante UAI Urquiza por la décima fecha de la Primera B femenina de la AFA. A los 43 minutos, apareció por el sector derecho y sacó un potente remate para convertir el cuarto tanto de la tarde en el Gigante de Arroyito. Su adaptación al fútbol argentino fue inmediata. Desde su llegada, Kuhn acumula siete goles y atraviesa un gran presente: en la jornada anterior había marcado un doblete en el contundente 9-0 frente a Aldosivi.
Quién es Zoey Kuhn, la goleadora estadounidense que ilusiona a Rosario Central
Antes de arribar a Rosario, la atacante formaba parte del equipo femenino de Azusa Pacific University Athletics, en California. Sin experiencia previa en Sudamérica, apostó por un cambio radical en su carrera y encontró en Central una oportunidad para crecer tanto dentro como fuera de la cancha.
“Me sentí muy bienvenida. Las chicas son muy buenas y el club es increíble”, contó en una entrevista con el programa de streaming Qué pasó el sábado. Además, destacó algunos de los aspectos que más la sorprendieron de su nueva ciudad: “Me gusta el río, es muy hermoso. Me gustan las calles y la vida que tienen. La gente acá es muy amable”.
Aunque todavía está aprendiendo español, Zoey ya adoptó varias costumbres argentinas. Toma mate, probó el fernet, disfruta del asado y asistió en varias oportunidades al Gigante de Arroyito para ver al equipo masculino. La futbolista también reconoció las diferencias entre el fútbol de su país y el argentino. “La mayor diferencia es la física. El énfasis está en la velocidad y la fuerza. Hay que jugar rápido”, explicó. Sin embargo, dejó en claro cuáles son sus principales virtudes: “Soy muy rápida y agresiva. Tengo un buen juego de pies y habilidades técnicas”.
Con goles, carisma y una rápida identificación con la cultura rosarina, Zoey Kuhn se convirtió en una de las grandes historias del fútbol femenino argentino y en una pieza clave para un Rosario Central que sueña con volver a la máxima categoría.
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