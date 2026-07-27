Quién es Zoey Kuhn, la goleadora estadounidense que ilusiona a Rosario Central

La delantera, oriunda de California y de 23 años, volvió a ser protagonista este sábado en la goleada por 5-0 ante UAI Urquiza por la décima fecha de la Primera B femenina de la AFA. A los 43 minutos, apareció por el sector derecho y sacó un potente remate para convertir el cuarto tanto de la tarde en el Gigante de Arroyito. Su adaptación al fútbol argentino fue inmediata. Desde su llegada, Kuhn acumula siete goles y atraviesa un gran presente: en la jornada anterior había marcado un doblete en el contundente 9-0 frente a Aldosivi.