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Minuto a minuto en vivo de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores: goles y resultado

Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores

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Estudiantes en Copa Libertadores

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Estudiantes de La Plata
Corinthians

El "Pincha" intenta aprovechar la localía para sacar ventaja y viajar a Brasil con un buen resultado. La serie se definirá el 16 de septiembre.

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Estudiantes y Corinthians se enfrentan este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tiene como árbitro principal al uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Antonio García está a cargo del VAR.

Minuto a minuto de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores

Empató Corinthians en el inicio del complemento

El conjunto brasileño puso el 1-1 parcial.

Estudiantes abrió el marcador a 4 minutos de iniciado el duelo

Comenzó el duelo entre Estudiantes y Corinthians: resultado en vivo

Cómo llegan Estudiantes y Corinthians

El "Pincha" llega a este compromiso después de perder 1-0 ante Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura, resultado que significó su segundo partido consecutivo sin ganar en el certamen local. En la Libertadores, en cambio, viene de una contundente clasificación ante Universidad Católica, a la que venció 3-0 en Chile para cerrar la serie de octavos con un 4-1 en el global.

Corinthians, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento en el ámbito doméstico: viene de caer 2-1 ante Chapecoense y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao. En el máximo certamen continental, el conjunto brasileño eliminó a Rosario Central en los octavos de final, luego de imponerse 1-0 en el global.

La serie tendrá su revancha el miércoles 16 de septiembre, en la Neo Química Arena de San Pablo. El ganador del cruce avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.

Formaciones de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.
  • Árbitro: Esteban Ostojich.
  • VAR: Antonio García.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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