Minuto a minuto en vivo de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores: goles y resultado

Empató Corinthians en el inicio del complemento
El conjunto brasileño puso el 1-1 parcial.
EN VIVOCuartos de final
El "Pincha" intenta aprovechar la localía para sacar ventaja y viajar a Brasil con un buen resultado. La serie se definirá el 16 de septiembre.
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Estudiantes y Corinthians se enfrentan este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tiene como árbitro principal al uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Antonio García está a cargo del VAR.
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