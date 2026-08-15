Minuto a minuto en vivo de Inter Miami con Lionel Messi ante Nashville SC por la MLS: goles y resultado

La formación de Inter Miami confirmada
- arquero: Ríos Novo.
- Defensores: Facundo Mura, Ian Fray, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón.
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia.
- Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
EN VIVOMLS
El astro rosarino vuelve a la titularidad este sábado en la visita de "Las Garzas", en busca de regresar a la cima de la Conferencia Este.
Con la vuelta de Lionel Messi a la titularidad, tras la triste despedida de su padre Jorge Messi, Inter Miami disputa este sábado una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en su visita a Nashville SC.
El encuentro se juega en el GEODIS Park desde las 21:30 (hora de la Argentina), con televisación de Apple TV.
Dejado atrás su reciente retorno a las canchas frente a León en el marco de la Leagues Cup, Messi y el plantel de Inter Miami ya encendieron el chip de la MLS con la mira puesta en la cima de la tabla. Buscará este sábado un triunfo clave que le devuelva el liderazgo absoluto de la Conferencia Este.
El astro argentino viene de sumar minutos entresemana, en su regreso a las canchas tras la muerte de su padre. Y luego de esa dolorosa derrota y eliminación, este sábado es titular en el GEODIS Park.
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