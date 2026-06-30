Minuto a minuto EN VIVO de México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026: goles y resultado

Partido demorado en el Estadio Azteca
El encuentro se encuentra demorado por tormentas y alerta por actividad eléctrica. El partido comenzaría a las 23.
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México, aferrado a la ilusión pueblo entero, se mide con un envalentonado Ecuador, que viene de ganarle a Alemania y meterse a los 16avos por la ventana. Los detalles en la nota.
México y Ecuador juegan este martes, desde las 22 (hora de Argentina), en la Ciudad de México, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro, que se disputa en el mítico estadio Azteca, será televisado por DSports y Paramount+.
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