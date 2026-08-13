Marcelo Gallardo aparece como candidato para dirigir una Selección: ya hubo un primer contacto

La FEF estableció como una de sus premisas principales no interferir en proyectos que ya estén en funcionamiento. La idea es “No ir a tocar” un proyecto ya constituido por otro entrenador, una postura que reduce considerablemente el margen para avanzar por algunos de los nombres que también fueron considerados.

Uno de los casos más claros es el de Luis Zubeldía. El argentino llegó a aparecer como una de las principales alternativas para hacerse cargo de Ecuador, pero actualmente dirige a Fluminense y su salida demandaría el pago de una importante suma de dinero para rescindir el vínculo. Por ese motivo, Gallardo aparece en una posición favorable al estar disponible en el mercado.

Por ahora, el Muñeco aparece entre los candidatos y Ecuador deberá definir si decide avanzar por uno de los entrenadores argentinos más reconocidos de los últimos años.