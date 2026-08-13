Marcelo Gallardo aparece como candidato para dirigir una Selección: ya hubo un primer contacto
El entrenador argentino es uno de los nombres que analiza la Federación tras la salida del DT que dirigió la Copa del Mundo 2026 y ya tuvo una charla informal.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) comenzó a moverse para encontrar al sucesor de Sebastián Beccacece y entre los nombres que aparecen en la lista figura uno de enorme peso en el fútbol sudamericano: Marcelo Gallardo. El entrenador argentino, actualmente sin club, es considerado uno de los candidatos para asumir la conducción de la Selección de Ecuador, aunque por el momento no existe una negociación formal y el camino para alcanzar un acuerdo promete ser extenso.
La salida de Beccacece abrió una búsqueda que la dirigencia de la FEF pretende llevar adelante con determinadas condiciones. En ese escenario, el Muñeco cuenta con una ventaja importante respecto de otros técnicos que también son analizados: se encuentra libre y no tiene contrato vigente con ninguna institución. Esa situación podría facilitar eventuales conversaciones, especialmente porque Ecuador pretende evitar los costos asociados a interrumpir proyectos que ya están en marcha.
De hecho, el ídolo de River ya tuvo un primer acercamiento con Francisco Egas, presidente de la FEF. Se trató de una conversación informal, aunque representa un punto de partida entre ambas partes y confirma que el nombre del exentrenador del Millonario está dentro de las alternativas que analiza la conducción del fútbol ecuatoriano.
Marcelo Gallardo, una opción que gana terreno en Ecuador
La situación contractual del entrenador argentino es uno de los factores que juega a su favor. Gallardo quedó libre luego de finalizar su segundo ciclo al frente de River, una etapa que terminó tras una serie de resultados negativos. La derrota ante Vélez por 1-0 fue el último partido de aquella etapa y se produjo en un contexto complicado, con doce derrotas en los veinte encuentros oficiales anteriores.
Desde entonces, el técnico más ganador de la historia de la institución de Núñez se mantiene alejado de los bancos de suplentes y ha sido vinculado con distintos seleccionados y clubes. La posibilidad de asumir en Ecuador aparece ahora como una alternativa concreta, aunque todavía deberá atravesar diferentes instancias antes de transformarse en una negociación.
La FEF estableció como una de sus premisas principales no interferir en proyectos que ya estén en funcionamiento. La idea es “No ir a tocar” un proyecto ya constituido por otro entrenador, una postura que reduce considerablemente el margen para avanzar por algunos de los nombres que también fueron considerados.
Uno de los casos más claros es el de Luis Zubeldía. El argentino llegó a aparecer como una de las principales alternativas para hacerse cargo de Ecuador, pero actualmente dirige a Fluminense y su salida demandaría el pago de una importante suma de dinero para rescindir el vínculo. Por ese motivo, Gallardo aparece en una posición favorable al estar disponible en el mercado.
Por ahora, el Muñeco aparece entre los candidatos y Ecuador deberá definir si decide avanzar por uno de los entrenadores argentinos más reconocidos de los últimos años.
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