El terremoto en Colombia sacudió a Panamá y Ecuador

Ante la gravedad de la situación general, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales que asumió el liderazgo absoluto para atender la emergencia. El mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y viajará a Pereira, una de las ciudades más golpeadas, donde las imágenes muestran estructuras colapsadas, incluyendo serias afectaciones en el techo del aeropuerto local.