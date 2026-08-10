El terremoto en Colombia sacudió a Panamá y Ecuador
Un violento terremoto de magnitud 7,4 golpeó al territorio de Colombia y se sintió con mucha fuerza en las naciones vecinas de Panamá y Ecuador.
Un poderoso terremoto de magnitud 7,4 azotó este lunes a gran parte de Colombia, dejando como saldo varios heridos y severos daños en la infraestructura. El violento sismo, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, también encendió las alarmas y obligó a realizar evacuaciones preventivas en Panamá y Ecuador.
El impacto del sismo en Colombia y la región
La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Córdoba, confirmó con preocupación que en la capital provincial "hay heridos y graves daños en las edificaciones". El fuerte temblor generó pánico en los países limítrofes, donde las autoridades de Ecuador y Panamá reportaron la inmediata evacuación de varios edificios residenciales y diversas oficinas públicas para evitar víctimas.
Ante la gravedad de la situación general, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales que asumió el liderazgo absoluto para atender la emergencia. El mandatario ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y viajará a Pereira, una de las ciudades más golpeadas, donde las imágenes muestran estructuras colapsadas, incluyendo serias afectaciones en el techo del aeropuerto local.
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