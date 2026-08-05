Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia: su ajustada agenda y fecha de regreso

En el marco de esta gira, el mandatario mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y participará en Colombia de los actos de asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. La agenda internacional se concreta en simultáneo al seguimiento del oficialismo sobre las tratativas parlamentarias del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, luego del traspié legislativo que sufrió la derogación de la Ley de Tierras.