Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia: su ajustada agenda y fecha de regreso
Este miércoles, el presidente Milei partió rumbo a Ecuador, donde verá a Daniel Noboa, para luego asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella.
Tras su paso por Perú, el presidente Javier Milei encarará una serie de visitas oficiales a Ecuador y Colombia con la meta de consolidar lazos bilaterales. Las escalas cobran peso estratégico tras la reciente escalada del conflicto diplomático con el gobierno brasileño, que derivó en la llamada a consultas de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, raíz de los cruces verbales del mandatario argentino hacia Lula da Silva.
En el marco de esta gira, el mandatario mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y participará en Colombia de los actos de asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. La agenda internacional se concreta en simultáneo al seguimiento del oficialismo sobre las tratativas parlamentarias del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, luego del traspié legislativo que sufrió la derogación de la Ley de Tierras.
La agenda de Javier Milei en Ecuador y Colombia
Miércoles 5 de agosto
- 20:00: partida del vuelo del presidente Javier Milei y su comitiva hacia la ciudad de Quito, República del Ecuador.
Jueves 6 de agosto
- 15:00: el presidente Javier Milei participará de la ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.
- 15:20: reunión bilateral entre los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa, con la participación de la secretaria general, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
- 16:30: firma de acuerdos bilaterales entre la República Argentina y la República del Ecuador.
- Horario a confirmar: encuentro del presidente con representantes de las cámaras automotrices argentinas.
- 19:00: el canciller Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.
- 21:00: partida del vuelo que conducirá al presidente Javier Milei y su comitiva hacia Santiago de Cali, República de Colombia.
Viernes 7 de agosto
- 11:30: reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
- Horario a confirmar: reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
- 17:00: el presidente Javier Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Sábado 8 de agosto
- 4:30: partida del vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a la República Argentina.
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