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Minuto a minuto en vivo de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores: resultado y goles
El Pincha va por la gloria eterna este sábado, desde las 17 horas, en el estadio Centenario de Montevideo. Todos los detalles.
Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan este sábado en el estadio Centenario de Montevideo para alzar la ansiada Copa Libertadores. Ambos clubes van tras una nueva estrella para engrosar su palmarés continental. Para el conjunto platense, el triunfo es clave: necesita ganar para meterse en la próxima Libertadores.
Cabe señalar que el Pincha llega entonado tras dar el golpe en el Maracaná y dejar en el camino a Flamengo. Pese a no haber avanzado a los playoffs del Torneo Clausura, viene de consagrarse campeón de la Supercopa Argentina en Córdoba. Para esta cita, Alexander Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, quien debe cumplir una suspensión.
En tanto, Palmeiras aterriza golpeado en lo anímico luego de dejar escapar el Brasileirao como local ante Flamengo y de sufrir una dura derrota 3-0 frente a un Chapecoense ya descendido.
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