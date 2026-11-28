Palmeiras, por su parte, arriba a la final en medio de un panorama anímico complejo tras dos golpes recientes en el ámbito doméstico. El conjunto paulista dejó escapar el título del Brasileirao jugando como local frente a Flamengo, en una frustración que se profundizó con la caída por 3-0 ante Chapecoense, un rival que ya había perdido la categoría. Con ese contraste de sensaciones, el cuadro brasileño intentará dejar atrás sus tropiezos locales y hacerse fuerte en una definición a todo o nada.