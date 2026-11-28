Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata y Palmeiras miden fuerzas este sábado en el histórico estadio Centenario de Montevideo, en un duelo decisivo por el título de la Copa Libertadores. El escenario, cargado de mística y tradición continental, recibe a dos instituciones de peso que buscan sumar una nueva estrella a sus vitrinas y reafirmar su jerarquía en el fútbol sudamericano.
Para el conjunto argentino, el partido encierra un condimento extra fundamental: más allá de la gloria deportiva, una victoria es indispensable para asegurar su boleto a la próxima edición del certamen, un objetivo que el elenco brasileño ya tiene garantizado.
Estudiantes llega a Montevideo con el envión anímico de haber protagonizado uno de los golpes más resonantes de la competencia, al eliminar a Flamengo en pleno estadio Maracaná. Aunque en el plano local no logró meterse en los playoffs del Torneo Clausura, el equipo compensó ese tropiezo alzando hace pocos días la Supercopa Argentina en Córdoba, un trofeo que reforzó la confianza del plantel.
De cara al cruce definitorio, el entrenador Alexander Medina deberá rearmar su plan sin Baltasar Rodríguez, baja obligada por suspensión.
Palmeiras, por su parte, arriba a la final en medio de un panorama anímico complejo tras dos golpes recientes en el ámbito doméstico. El conjunto paulista dejó escapar el título del Brasileirao jugando como local frente a Flamengo, en una frustración que se profundizó con la caída por 3-0 ante Chapecoense, un rival que ya había perdido la categoría. Con ese contraste de sensaciones, el cuadro brasileño intentará dejar atrás sus tropiezos locales y hacerse fuerte en una definición a todo o nada.
Formaciones de Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Maron Freitas y Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Estudiantes: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pírez, Rojo; Benedetti o Pérez, Piovi, Castro, Tobio Burgos; Tiago Palacios y Carrillo. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata
La televisación estará a cargo de Telefe y Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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