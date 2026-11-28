Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. Estudiantes por la final de Copa Libertadores.
El mítico estadio Centenario de Montevideo será el escenario este sábado de la gran definición de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Dos gigantes del continente vuelven a verse las caras con el objetivo de agrandar su historia y sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.
Para el equipo platense, la final tiene un valor doble: además de ir por la gloria máxima, necesita quedarse con el título para asegurar su lugar en la próxima edición del torneo, una plaza que el conjunto brasileño ya tiene en el bolsillo.
Estudiantes desembarca en tierras uruguayas con la moral por las nubes luego de dar un verdadero golpe de autoridad en el Maracaná, donde eliminó nada menos que a Flamengo. Si bien en el ámbito local se quedó sin chances de disputar los playoffs del Torneo Clausura, el Pincha logró dar vuelta la página rápidamente al conquistar días atrás la Supercopa Argentina en Córdoba.
Pensando en el partido decisivo, Alexander Medina tendrá que meter mano en el equipo para suplir la ausencia de Baltasar Rodríguez, marginado por suspensión.
En la vereda de enfrente, Palmeiras llega a esta cita con el ánimo golpeado tras una seguidilla adversa en su país. El Verdao sufrió el duro golpe de perder el Brasileirao en su propia casa frente a Flamengo y, poco después, volvió a tropezar con una inesperada derrota por 3-0 ante un Chapecoense ya descendido. En este contexto dispar, el cuadro paulista buscará recuperarse a tiempo para dar el golpe final.
Formaciones de Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Maron Freitas y Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Estudiantes: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pírez, Rojo; Benedetti o Pérez, Piovi, Castro, Tobio Burgos; Tiago Palacios y Carrillo. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata
La televisación estará a cargo de Telefe y Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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