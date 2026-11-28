En la vereda de enfrente, Palmeiras llega a esta cita con el ánimo golpeado tras una seguidilla adversa en su país. El Verdao sufrió el duro golpe de perder el Brasileirao en su propia casa frente a Flamengo y, poco después, volvió a tropezar con una inesperada derrota por 3-0 ante un Chapecoense ya descendido. En este contexto dispar, el cuadro paulista buscará recuperarse a tiempo para dar el golpe final.